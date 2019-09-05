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貿協董座黃志芳率隊訪以色列　邀以國科技創業之父參加台北國際電腦展

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▲▼外貿協會董事長黃志芳(左)於9月4日拜會被譽為以色列科技創業之父約西·瓦爾迪Yossi Vardi(右)。（圖／外貿協會提供）

▲外貿協會董事長黃志芳(左)4日拜會被譽為以色列科技創業之父約西·瓦爾迪Yossi Vardi(右)。（圖／外貿協會提供）

記者余弦妙／台北報導

外貿協會董事長黃志芳日前率領台灣32名企業家赴以色列特拉維夫，進行貿協企業高階主管實戰班課程，並在昨(4)日拜會被譽為以色列科技創業之父約西·瓦爾迪(Yossi Vardi)，雙方討論了兩國間的科技發展見況及創業生態系統，黃志芳也熱情邀約對方組團，來台參加明年的台北國際電腦展Computex 及InnoVex擔任活動貴賓；約西也允諾，若時間許可將赴台參加。

黃志芳表示，這是他擔任貿協董事長以來第三次赴以色列，此行主要目的就是主持貿協與特拉維夫大學柯勒管理學院(Lahav Executive Education) 合辦的「第四期企業高階主管實戰班」開訓典禮。

請繼續往下閱讀...

約西在特拉維夫市的家，親自接待貿協訪問團，他說，其實台灣製造能量很強，同時也是一個高科技國家，以色列則崇尚個人主義，每個人都是指揮官，或許這對創新及研究開發新的產品極具優勢，但通常較難發展出具經濟規模的企業，因此以色列需要跟台灣企業一起合作，強化組織中間專業管理的部分。另外，約西指出高附加價值的製造業也滿適合在以色列設置生產基地。

現場，約西也邀請貿協參加由他創辦的DLD TelAviv Innovation Festival活動，黃志芳代表貿協回應將以台灣精品館方式參與展出。

約西·瓦爾迪被譽為以色列科技創業之父，歷任以色列政府及重要企業領導職務，曾參與超過85家創投事業，涵蓋範圍包括科技、資通訊等，其中最廣為人知的就是投資全球第一個即時通軟體ICQ開發公司Mirabilis，18個月後再以2.4億美元售予AOL。

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