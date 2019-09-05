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繳費免出門！　菸酒商規費也能用台灣Pay「嗶」繳費了

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▲▼台灣Pay。（圖／財金公司提供）

▲台灣Pay可以刷的費用愈來愈多。（圖／財金公司提供）

記者吳靜君／台北報導

為了推動「國家級的行動支付」台灣Pay以及方便菸酒商可以多元繳款服務，財政部國庫署宣布，即日起菸酒業者可以透過台灣Pay繳納菸酒業者規費。

財政部表國庫署今（5）日表示，為了方便菸酒製造及進口業者更為便利多元的繳款服務，業者可以到國庫署的網站下載菸酒業者規費繳款單，包含審查費、證照費及許可費，利用台灣Pay掃繳款單上的QR Code完成繳款。

請繼續往下閱讀...

財政部國庫署官員表示，菸酒製造商、進口商要繳的規費有審查費大約數千元、證照費大約2,000元，如果是變更許可內容所需要繳交的審查費與證照費，則是減半。

許可費部分，財政部表示，進口商的許可費每年要繳交6,000元、但是製造商的話，菸商的許可費為實收資本額的千分之一，但是不得低於10萬元或高於100萬元；酒的製造商則是萬分之5，不得低於2萬元或高於50萬元。

根據財政部統計，目前菸酒進口商大約是2,200家左右、製造商則是350家左右，超過300家的製造商是小型的酒商，所以要繳的許可費大多是2萬元左右，因此財政部每年對菸酒商收取的許可費也大約是2500萬元。

財政部表示，現在菸酒商繳交規費方式，以到便利商店繳交最多，大約占一半左右；其次是到郵局繳納；近年來透過網路銀行、網路自動櫃員機（ATM）也有漸漸增加的趨勢，而如果透過台灣Pay繳納，只要掃一掃碼就可以繳，預期也會受到菸酒商的重視。

官員表示，初期菸酒商規費只限制台灣Pay金融卡繳納，後續在擴大為信用卡也可以繳。目前已有67項政府規費可用台灣Pay繳款，包括戶政事務所、市公所、經濟部、台中市政府、高雄市政府的各項規費等，加上其他可繳納的費用，總共已有5600多種費用可用台灣Pay繳款，可用台灣Pay繳學雜費的學校也已達2000多家。

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