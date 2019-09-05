經濟部：台船環海28歲董事鄭亦麟放棄兼職費每月8500元　並非酬庸！

▲ 28歲綠營前幕僚、經部綠推副執行長鄭亦麟，將任台船子公司董事。（圖／翻攝自臉書）

記者李瑞瑾／台北報導

台船子公司「台船環海」（CDWE）3日決議由民進黨幕僚出身、年僅28歲的經濟部綠能科技產業推動中心副執行長鄭亦麟出任董事。消息傳回PTT，引發鄉民熱議、也創造了話題討論。而針對外界質疑，經濟部也在今（5）日發表三點聲明。

第一，鄭亦麟學經歷適任。經濟部表示，鄭亦麟畢業於英國倫敦大學學院（UCL）能源及環境經濟暨政策碩士、台灣大學經濟學學士；現任經濟部綠推中心副執行長，並曾經擔任行政院能源辦主任、電力系統總體檢小組。熟悉離岸風電相關業務，由其擔任台船環海董事，屬適當人選。

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第二，台船環海有其政策任務，台船環海公司為台船公司之轉投資事業，公司成立的目的，就是要負責提升台灣離岸風電海事工程能力，有其政策任務，鄭亦麟為經濟部綠推中心副執行長，兼任該公司董事，有助於台船環海更了解政策方向，以貫徹政策任務。

第三，兼任董事僅有兼職費每月8500元，且鄭亦麟放棄支領，並非酬庸。經濟部澄清，有媒體以酬庸角度批評此事，顯有誤解。台船環海公司聘請鄭亦麟擔任董事，依規定僅能支領兼職費每月8500元。但鄭亦麟先生也放棄支領，從沒領過，並非酬庸。