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中秋拚發大財！威力彩今晚頭獎衝3.2億　貳獎也有6,200萬

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▲▼台彩，威力彩，彩券，集資，大樂透。（圖／記者許力方攝）

▲台彩中秋加碼方案本周開跑，威力彩今晚頭獎上看3.2億元，民眾不妨到投注站試試手氣。（示意圖／記者許力方攝）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司中秋加碼本周開跑，威力彩周一加碼2億元後，頭獎並無人中獎，今（5）日晚上開獎的頭獎上看3.2億元；此外，大樂透已連11槓，明晚開出的頭獎也上看2.8億元，並將加開81組100萬元獎項，想趁中秋佳節圓夢，民眾不妨到投注站試試手氣。

台彩表示，隨著前一期威力彩頭獎中秋加碼2億元，墊高今晚威力彩頭獎金額上看3.2億元，就連貳獎也已連續8期未開出，貳獎總獎金上看6,200萬元，若有幸運兒一注獨得，將為公益彩券第4屆以來最高的貳獎獎金。

請繼續往下閱讀...

大樂透周二開始實施「100組100萬元」中秋加碼後，首期加開的100組100萬元獎項即開出19組，共有23名幸運兒中獎，其中15人獨得100萬元獎金；當期頭獎也無人中獎，目前已連摃11期，明晚上看2.8億元，並將加開81組100萬元獎項。

隨著中秋加碼活動開跑，買氣也逐步增加，台彩指出，從投注銷售資料中統計發現，中秋加碼活動剛開跑，即受到民眾熱烈響應，包牌投注的比例較平日增加約2成，而對中大樂透9月3日加開的100萬元獎項的23張中獎彩券中，有4張採用包牌方式投注，占所有中獎彩券的近2成。

台彩建議，民眾可多以包牌投注可提高中獎機率，舉例來說，以民眾接受度最高的入門款包牌7個號碼為例，每次投注金額為350元，對中頭獎或是加開100萬元獎項的機率將提高為原本的7倍，對中頭獎的機率由原本的約1,398萬分之1提高為約200萬分之1，對中81組100萬元獎項中任一組的機率也從原本約17萬2,640分之1提高為約2萬4,663分之1。

另外，每5分鐘開獎一次的「BINGO BINGO賓果賓果」也將自明天起連續加碼16天，「基本玩法」1-6星9個獎項實施獎金加碼，獎金最高變2倍；「猜大小」以及「猜單雙」的「單」或「雙」獎項獎金倍數也將由6倍提高為7倍。

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