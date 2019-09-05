鮭魚返鄉！台商海外資金回台　勤業眾信建議短、中、長期布局

▲勤業眾信舉行台商海外資金會回研討會。（圖／勤業眾信提供）

記者吳靜君／台北報導

勤業眾信今（5）日表示，台商海外資金回台，應畫分短、中、長期三階段，進行資金回台稅負試算、企業永續經營考量、家族傳承計畫。

勤業眾信聯合會計師事務所舉行「透視境外資金匯回管理運用及課稅條例－專家讓您的境外資金安心入袋！」論壇。勤業眾信稅務部會計師陳惠明表示，境外資金匯回條例(境外資金匯回專法)2年落日後，營利事業及個人「受控外國公司制度」（CFC）預計最快可能於2022年施行。

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一旦CFC開始施行，以往透過境外公司截流利潤、不分配盈餘回台灣企業或個人即不需課稅的操作模式儼然失效。因此，企業或個人應掌握黃金緩衝時期，儘速評估CFC對於海外投資架構的影響，並思考在調整架構過程中，如何適用境外資金匯回專法，以降低租稅負擔。

勤業眾信稅務部會計師林淑怡表示，台商評估多年累積的境外資金時，除了需釐清境外資金產生原因、往來歷史紀錄、稅務風險外，也需思考境外公司經濟實質法落實以及專法2年落日，緊接著CFC日出後，可能引發的境外資金的重大稅務挑戰。

林淑怡建議，台商應畫分短、中、長期三階段，完成「資金回台的稅負試算」短期目標、評估「企業永續經營考量」中期計畫，以及規畫「家族傳承計畫安排」長期策略，進行境外資金策略布局與海外營運重組計畫，讓資金使用效益與稅負最佳化，健全企業制度以因應未來的稅務挑戰。