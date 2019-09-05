玉山銀新卡祭出3大旅遊省錢秘訣　刷6大廉航機票享10%現金回饋

▲「玉山Only卡」首創紅利倍多芬全新會員禮賓制度，最高可享13倍紅利點數加速升級。（圖／玉山銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

玉山銀行今年以來頻頻發卡搶市占，繼「U Bear」、「漢神巨蛋聯名卡」後，今（5）日宣布推出主打紅利點數的「玉山Only卡」，除了首創等級愈高紅利點數加碼愈多外，同時也攜手6大廉價航空提供10%現金回饋，成為新卡的一大亮點。

玉山銀行這次與威士國際組織（Visa）合作發行「玉山Only卡」，推出業界首創的「紅利倍多芬」全新會員禮賓制度，等級愈高紅利點數加碼愈多，最高可享13倍紅利點數加速升級，相當於現金回饋5.2%，同時領先全台推出2020年東京奧運主題限量卡面，首刷滿額即可獲得Visa 2020年東京奧運主題背包。

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玉山銀行總經理黃男州表示，玉山信用卡長期聚焦顧客需求，持續提升顧客用卡體驗，發展創新科技應用。從「玉山Only卡」的設計、「紅利倍多芬」的機制與玉山Wallet數位錢包的點線面布局，期望透過持續的金融創新，提供持卡人線上流暢的數位創新及線下暖心的金融體驗，共創更美好的生活。

「玉山Only卡」提供3大旅遊省錢秘訣，首先是「Fun大紅利」，餐飲消費、國外實體交易或網購、指定旅行社搭配「紅利倍多芬」升等最高13倍紅利，達5.2%回饋。

再者是「Fun遊世界」，6大指定航空購票享10%現金回饋，包括台灣虎航、酷航、香草航空、樂桃航空、捷星航空、亞洲航空；最後是「Fun鬆玩樂」，Agoda訂房網最高享10%折扣、EZTable帳單現折10%，再享10% EZ Cash、雄獅Only卡友專屬行程及玉山銀行相關行程現折最高2,000元、KKBOX PRIME買3個月送3個月。