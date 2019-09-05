華為禁令沒再怕！大立光8月營收64.76億元　創歷史新高

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

即使在中美貿易戰壓抑、華為禁令尚未解除下，身為蘋果、華為兩巨頭主力供應商大立光（3008）在客戶為新機需求拉貨下，8月營收首度60億大關、達64.76億元，不僅月增19%、年增18%，更創下單月歷史新高。

大立光前八月累計合併營收累計合併營收358.38億元，較去年同期成長12%。大立光表示，9月營收預估與8月差不多。

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鏡頭出貨部分，2000萬像素出貨占20-30%，1000萬像素占50-60%，800萬像素占10-20%，其他占10-20%。

7月和8月營收合計達119.33億元，已經突破第2季營收140.8億元，法人看好，進入傳統電子消費型產品旺季，加上蘋果、華為兩大手機廠商拉貨，大立光第3季季增雙位數目標可輕鬆達陣。

大立光第2季營收為148.81億元，季增43%，年增15%；營業毛利為97.99億元，季增55%，毛利率為69.6%，較上季增加5.43個百分點；稅後淨利為89.27億元，季增29%；每股稅後盈餘為48.84元，較第1季37.67元增加11.17元，增加29%。

展望第3季，大立光執行長林恩平於日前法說會指出，在中美貿易戰影響下，訂單有上也有下，整體而言目前客戶訂單是OK的，並強調從7月以來，產能滿載，8月則看「客戶怎麼拉（貨）」。



