影／不想承擔高風險該如何投資？　專家：留意殖利率2%的美國公債或伊斯蘭債

記者陳心怡／台北報導

《雲端最有錢》節目主持人邱沁宜提到，通常會出現買債券潮的情況有兩個，一是景氣衰退，大家認為買債券風險低，比較保險又可以領利息；另一個則是降息風吹的時候，因為利率跟債券價格成反比，一旦降息，債券價格就有機會上漲，帶來獲利機會。在節目中，三位來賓也一致認為，現在是買債券的時機點。

財務金融博士朱岳中表示，現在很多債券都進入負利率期，負利率其實代表著它的價格漲太高，這時候就建議不要再去追，另外有些新興市場的債券風險大，也盡可能避開。

負利率時代來臨，前陣子丹麥第三大的日德蘭銀行（Jyske）推出全球第一個負利率房貸，提供年利率為負0.5%的10年期房貸，歐洲國家也一直試圖用負利率這帖猛藥來刺激萎靡不振的經濟和通膨。

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富蘭克林投顧副總羅尤美提到，高收益債券背後有些高風險，但重點是它有沒有給你合理的高風險益酬，如果民眾單純只要規避風險放定存就好，因此應該要先衡量自己可以承擔哪些程度的風險，並設法拿到想要的風險益酬。如果不能承擔一些債信風險或匯率風險，那就選擇殖利率2%左右的美國公債或伊斯蘭債；如果是想多領息，作為其他投資運用的人的話，可以定期定額買一些新興國家公司債或美國高收益公司債。