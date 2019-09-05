央行8月外匯存底增加9.39億美元　連續3個月創新高

▲ 中央銀行外匯局長顏輝煌 。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

中央銀行今（5）日公布今年8月外匯存底為4618.69億美元，較上月底增加9.39億美元，連續三個月創新高。外匯局表示，8月外匯存底增加原因為是央行外匯存底投資運用收益增加。

今年8月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3,644億美元，約當外匯存底78%。較7月的3,768億美元、約當外匯存底81%稍有下降。

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外匯局長顏輝煌表示，8月台股下跌1.9%、外資賣超台股1200多億新台幣，外資持有新台幣之資產折成美元減少124億美元，因此外資持有國內股票及債券比例較上月下降。

8月包含美中貿易衝突、人民幣貶破七等因素影響，股市、匯市、債市波動震盪都滿大，針對央行在8月市場波動時是否進場調節，顏輝煌僅表示，新台幣匯率原則上是由市場供需決定，如有不規則因素，像是短期資金大量進出、季節性或是預期心理等，導致匯率大幅波動或失去變動性時，央行才會進場維持秩序，但仍未透露是否出手。

此外，近期美債利率也不斷創新低，央行表示會持續關注國際金融情勢，並動態調整投資組合，且強調央行投資都以長線為主。

各國外匯存底部分，韓國8月底外匯存底3,906億美元，比7月底增加16億美元；中國大陸7月底外匯存底3.1037兆美元，比6月底下降155億美元；日本7月底外匯存底1.25兆美元，比6月底下降59億美元；瑞士7月底外匯存底7,752億美元，比6月底下降32億美元；沙烏地阿拉伯7月底外匯存底4,923億美元，比6月底下降95億美元；香港7月底外匯存底4387億美元，比6月底增加43億美元。