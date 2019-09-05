鄭俊卿獲選有線寬頻協會理事長！爭取有線產業公平競爭

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鄭俊卿獲選有線寬頻協會理事長！爭取有線電視、MOD、OTT公平競爭

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▲▼台灣有線寬頻產業協會CBIT新任理事長、凱擘大寬頻董事長鄭俊卿（圖／記者陳世昌攝）
▲台灣有線寬頻產業協會(CBIT)新任理事長、凱擘大寬頻董事長鄭俊卿（圖／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

台灣五大有線電視MSO凱擘、台固、中嘉、台灣寬頻、台數科組成的台灣有線寬頻產業協會(CBIT)4日改選，由凱擘大寬頻董事長鄭俊卿接任理事長，中嘉網路執行長揭朝華擔任副理事長。鄭俊卿表示，將在下周與協會主要成員前往NCC拜會，提供業界對數位匯流政策的建言，期待NCC能拉齊OTT、IPTV(MOD)、有線電視之間的規管標準。

鄭俊卿表示，有線電視產業呈現訂戶數持續流失的狀況，預估今年底就會跌破500萬戶，相對之下，中華電信MOD、串流影音OTT正蓬勃發展，其中主要原因就是有線電視管制嚴格，但數位匯流科技發展下，有線電視、MOD、OTT都趨向平台化，不同平台的法令卻差異極大，OTT幾乎無法可管，所以發展最蓬勃。

鄭俊卿認為，黨政軍投資條款、用戶市占1/3上限、經營區域限制、任何內容或頻道異動都需要審核獲許可，這些都是隨著數位匯流之後，有線電視法令需要調整的地方，才能讓有線電視、MOD、OTT公平競爭。

要完成修法曠日費時，鄭俊卿表示，或許NCC可以行政命令來做改變，例如市占1/3的分母納入MOD，讓分母變大。

鄭俊卿還表示，對於NCC明年要推動的分組付費，台灣有線寬頻產業協會會全力配合政策，這部份對有線系統商而言，並沒有太大的問題，而是對衛星頻道的影響層面較大，分組之後，衛星電視被看到的觀眾數量會立即減少，對廣告收入有極大影響。

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