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期交所總經理黃炳鈞：下一波新商品目標瞄準費城半導體期貨！

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▲▼期交所總經理黃炳鈞。（圖／記者余弦妙攝）

▲期交所總經理黃炳鈞表示，未來想引進費城半導體。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

期交所總經理黃炳鈞今（5）日透露，希望可以引進「費城半導體」期貨商品，預估最快明、後年就會在台上市。

期交所舉辦台灣衍生性商品市場發展研討會，黃炳鈞是在出席研討會接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時，做上述表示。

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期交所即將在本月底推出那斯達克100指數期貨、富櫃200指數期貨，黃炳鈞表示，美國道瓊期貨登台後，表現亮眼，期交所因此立刻積極與美方接觸，希望再引進那斯達克100指數，經過期交所積極爭取一年多後，終於要在本月底登台。

談到下一波計畫，黃炳鈞透露，目前最看好的就是「費城半導體」期貨，由於這個難度更高，且目前尚在評估中，因此也還沒開始接觸，預估最快也要明、後年才有機會在台上市。

而富櫃200指數期貨，黃炳鈞表示這項產品是搭配櫃買中心推出的「富櫃200指數」，而衍生出來的期貨產品，且富櫃200都是5000點起跳，裡面的公司大多是半導體與生技類股。

黃炳鈞坦承，台灣的期貨指數與選擇權都算滿成功的，櫃買中心的交易量也算大，投資人有近8成都是自然人，因此經過評估過後認為，過去櫃買的指數波動比較不大，加上櫃買中心也希望可以推出讓投資人可以感受到市場變化的產品，因此期交所才會與櫃買中心一起合作共同推出「富櫃200指數」與「富櫃200指數期貨」。

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