先探／謝金河：從高基期轉向低基期股

文／謝金河

美債殖利率再度全面下降，而且利率倒掛現象加重，加深了全球經濟衰退疑慮，全球股市都出現拉回調整壓力，九月三日美債出現了幾個有趣的變化。

一是殖利率唯一超過二％的只有一個月期，三○年期跌到一．九○九％，這是史上新低，而且三○年債殖利率破二％後迅速下探，這個現象過去從未見過，這使得一個月、三個月的短天期債券殖利率都高過三○年期，這是利率倒掛一個罕見現象，也象徵市場對Fed快速降息有了高度共識。

二是作為市場觀察利率倒掛指標的兩年期與十年期呈現完全倒掛現象，目前兩年期殖利率和十年期亦步亦趨，這個利率倒掛常態化現象，也是前所罕見。有利率倒掛之父的埃斯崔勒（Arturo Estrella）教授最近接受ＣＮＢＣ訪問時說，過去五○年，他見證利率倒掛七次，後來都發生經濟衰退。

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過去半個百年美國利率倒掛出現在例如一九三○年經濟大蕭條，一九九○年波斯灣戰爭，二○○○年前後科網泡沫，最近的是金融海嘯，這次利率倒掛現象重臨，市場顯著資金全都湧向債市，可以看出市場氣氛保守，最近這一段時間，金價漲到一五○○美元以上，比特幣站上一萬美元，美元、日圓搶手，都可看出市場投資人避險情緒升溫。

大漲背後都有拉回壓力

在關鍵時刻，九十三歲高齡的葛林斯班跳出來說，美國政府債收益率降到零以下，有什麼不可以？他說「零」沒有什麼障礙，從川普不斷催促聯準會主席鮑威爾要降息，葛林斯班也認為美國可以接受負殖利率債券，都意味了美國再降息已無疑慮，如果美國步日本、歐元區的後塵，成為負殖利率國家，那麼全球經濟衰退恐怕就沒有疑慮了。



九月三日美國道瓊指數一度跌破二六○○○點關卡，下挫四二五．○六，收盤仍下跌二八五．二六，從技術面來看，道瓊各條均線都糾結在二六○○○點上下，儘管仍站在年線上，但已出現下彎，如果這個現象常態化，美股回檔壓力會加重，Nasdaq指數也出現這個現象，這都提醒了美股今年道瓊上漲十三％，S&P 500上漲十六％，Nasdaq漲二○％，SOX大漲逾三○％，在大漲背後都有拉回壓力，這個現象也會影響台股操作。

上周五，台股出現了戲劇性變化，很多今年超大漲幅的散熱股出現開高走低的震盪走勢，像是一年來從四五元大漲到二○九元的雙鴻最高價拉升到二○九元後出現下殺，當天最低跌到一八五．五元，收盤重挫十三．五元，跌幅達六．七五％，三個交易日中，從二○九元殺到一七○元，也印證了我不斷提醒大家「老人與狗」的理論，雙鴻股價漲到二○九元，年線在一一五元左右，乖離那麼大，必然引發地心引力效應。

其實散熱族群的超眾拉高到二九○元後就陷入整理，從十八．二元暴漲到一○六元的泰碩，上半年ＥＰＳ只有一．三一元，股價漲到一○六元，年線仍在四三．五六元，業績轉好，法說會也預告未來遠景，但是股價已大漲四．八倍，這個時候追價都必須承擔很大的風險！技術面跑得太快，就像是狗，可能來回跑等主人（基本面）跟上來，股市一直在上演這樣的故事。

像過去一年新鉅科在市場大力炒作中從三○．一元大漲到一三二元，題材主打屏下指紋辨識及３Ｄ感測鏡頭切入中國一線供應鏈，新鉅科股價暴漲，營收與獲利都有跟上來，但是股價跑太快，現在百元附近等候業績進一步發展，以新鉅科目前每月營收三億多元，每一季淨利大約二億多，ＥＰＳ在一．二元上下，今年ＥＰＳ可能在四～五元之間，跟原來喊九元，可能是打對折，股價在百元盤旋等候業績進一步的發展也是十分合理的事。

高低基期股的轉換

台股走完八月行情，正好出現高低基期股的轉換，大漲幅的個股可能休息，輪到低漲幅股表現，最顯著的例子是八月三十日散熱股開高走低，但是被動元件的國巨拉到漲停板，收盤是二二七元，曾從一三一○元跌到二○三元，這一記漲停板，可能是有效止跌訊號，當天華新科也大漲七．一二％，九月二日輪到凱美、智寶拉到漲停板；矽晶圓的漢磊表現也不錯，二極體的強茂也有止跌走強的味道，這個現象很清楚告訴大家一個事實，市場高基期股休息，資金往低基期股走，不過被動元件股目前線型仍在空頭排列狀態，技術面唯一站上年線的只有立隆，除二．三元現金後填息，股價走高，這可能與立隆這些年轉型有關。

國內最大被動元件廠國巨最巔峰時毛利率六九．三％，營益率五五．二八％，股價衝到一三一○元，現在毛利率掉到三二．五八％，剩不到一半，營益率十七．五三％，只高點的三分之一；立隆毛利率是從二八．三七％降到二三．一一％，營益率從十七．四％降到十．八二％，看起來調整沒有那麼猛烈。立隆是鋁質電解電容，這兩年切入車用、電信、雲端、電力電子等高門檻利基產品，今年５Ｇ題材熱，立隆也沾上邊，這時候出現率先扭轉技術面的強勢訊號，值得留意。

同樣是整流二極體，台半仍然空頭排列，強茂則扭轉空頭排列的頹勢，強茂從七○．一元大跌到十九．九五元，這回站上年線在二七元左右，外資在九月二日之前連續大舉買超，上半年ＥＰＳ○．七元，九月十六日現金減資一成，股本將從三六．九八億縮減為三三．二八億元，籌碼減輕，有利ＥＰＳ提升，後續二極體市場的市況仍是股價最重要觀察的焦點。（全文未完）

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