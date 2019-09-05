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先探／淘金泰國概念股

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（圖／先探投資週刊 提供）

美元強勁升值和人民幣貶值壓力下，泰銖沒有跟著其他新興市場貨幣走貶反而升值，外資資金淨流入泰國，讓泰國外匯存底創下歷史新高。日商主導下泰國本來就是亞洲汽車生產大國，還有因應美中貿易戰惡化與外資電子工廠外移中國後，泰國成為首要投資地點，都將提高在全球的生產供應鏈地位。

【文／魏聖峰】

美中貿易戰惡化，川普總統要求美商企業盡快把工廠移出中國，這可能會改變全球產業鏈變化。根據資誠調查，台灣、南韓、越南、印度與泰國等國家可望是美中貿易戰下的受惠者。今年以來泰銖兌換美元升值六．三一％，是亞洲表現最強的主要貨幣，完全不受美元走強和人民幣貶破七元關卡影響。泰國的經常帳盈餘幾乎每個月都呈現淨流入，當外資工廠移出中國的家數越來越多，未來遷往泰國的外資工廠只會越來越多，將有利於泰國股匯市和產業。

東南亞各國中，泰國本來就是外商重要設立工廠的區域。在美中打貿易戰以前，美國和歐盟就有計畫性地扶植越南，很多外資都先把工廠設在越南，因為當時越南的基期最低。去年初川普正式向中國打貿易戰，卻造成越南工業區土地價格飆漲。相較於越南工業區土地飆漲現象，到泰國投資設廠對外資而言可能更划算。美中貿易戰造成外資工廠外移，泰國政府也有計畫性地吸引外資把工廠遷到泰國。

請繼續往下閱讀...

外匯存底創歷史新高

面臨全球經濟成長趨緩和美中貿易戰的威脅，過去一年以來泰國的ＧＤＰ成長遲緩。今年第二季ＧＤＰ年增率僅有二．三％，創二○一四年第四季以來的新低。為此，泰國央行在八月七日意外降息一碼，指標利率降到一．五％。即使泰國央行降息，泰銖卻沒有走貶反而還創下二○一三年年中的新高。從泰銖兌換美元的匯價走勢來看，泰銖從一六年底的一美元兌換三六泰銖之後一路升值，近期已升抵三○．六一七泰銖，累積升值幅度達十六．八六％，也是亞洲主要貨幣表現最強者。

觀察一七年以來的泰國經常帳盈餘，除了今年五月出現二五．九七億美元的經常帳赤字，其他月份都呈現資金淨流入，其中更有九個月的單日經常帳盈餘。泰國經常帳長年盈餘，支撐泰銖的升值。泰國央行最新公布的八月外匯存底達到二二○五億美元，創下歷史新高。從這些數據觀察，當前泰國的體質可算是有史以來最佳情況。過去兩年來泰國股市僅區間震盪，泰國是東南亞最大國家，戰略地位很重要，隨著外來資金的投資增加或是外資流入買泰國股票，對泰國股市的長線有利。

亞洲的底特律

美國商務部公布今年前六個月美國前二○大進口國印證，泰國在美中貿易戰下的確是受惠國。從附表觀察，今年前六個月美國進口商品年增率為○．三％，表示美國內需市場上半年表現不差。中國雖然仍名列最大進口國，但被川普提高關稅關稅後，從中國出口到美國商品比去年同期減少十二．四％。減少從中國進口的商品，卻增加從其他亞洲國家的進口商品；其中，南韓（十．七％）、越南（十二％）、印度（十二％）、台灣（二○．二％）、泰國（二．八％）以及新加坡（三．一％）。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2055期》便利商店及各大書店均有販售
或上http://weekly.invest.com.tw有更多精彩當期內文轉載

（圖／先探投資週刊 提供）

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