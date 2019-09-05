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節能家電退貨物稅已超過30萬台　退稅撇步大公開

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▲▼節能家電,退稅,貨物稅。（圖／記者吳靜君攝）

▲節能家電退貨物稅，已經成功退超過30萬台。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

節能家電可以退還貨物稅最高2,000元，短短從6月15日上路至今約兩個多月，已經有30多萬台的節能家電已經領到退稅款，怎樣領到退稅的撇步在這裡。

根據財政部統計，至8月31日止，已經有33.5萬台節能家電申請退稅，其中大約是1200多台遭到駁回，遭到被駁回的情況甚低。

請繼續往下閱讀...

財政部表示，可以申請退稅的節能家電只有三種，包含就是經過經濟部認定節能家電包含新冷暖氣機、新電冰箱以及新除濕機，最高是2,000元，而現在正好是購買冷氣機、電冰箱的季節，所以退稅款常常可以退到2,000元，除濕機的話最高多為1,200元。

國稅局表示，民眾想要申請節能家電退稅，必須要關注申請的時間，注意要購買的隔日起算在「6個月內」依據規定可以就近的國稅局申請，或者上網申請，但請勿重複申請。

如果到國稅局申請，提供的資料提供身分證字號聯絡電話與地址，申請表上要填寫購買日期、銷售人的統一編號、發票號碼、廠牌、品名、型號、製造號碼與機器號碼，如果部分資訊消費者不清楚的話，也可以請經銷商協助。國稅局提醒，除了申請表外，民眾也要記得附上自己的身分證影本、購買家電的發票或收據影本。

而消費者也可以線上申請，藉由自然人憑證、已註冊的健保卡、工商憑證與組織團體憑證等，利用讀卡機登錄，退稅方式民眾可以選擇直撥退稅，並且將退稅款退回到申請人的金融帳戶中，是最為快速與方便的。

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