一次看懂！夜市抵用券如何用　限制規定大公開

▲ 經濟部將發「夜市抵用券」救觀光。圖為基隆廟口夜市。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

為拯救台灣觀光產業，行政院公布擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫各部會第二波獎助加碼方案，其中最令人關注的就是經濟部所發的「夜市抵用券」，究竟這款抵用券怎麼用、又有哪些該注意的事情？經濟部中部辦公室副主任許正宗一一解答。

領取管道

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夜市抵用券將在入住旅店的時候由旅店發放，每房住宿一夜可以領200元，券上還會加蓋旅店住宿章。

可使用夜市

全台共有73處合法夜市可以使用抵用券，抵用券上會印上可使用地點的QR code，只要掃描就可以知道在哪裡能用了！

根據經濟部各縣市登記列管夜市資料，北部夜市中包含23處夜市，其中包含基隆八斗子夜市、廟口夜市；台北饒河、臨江街、南機場夜市；桃園中壢、興仁夜市等。

中區包含10處夜市，其中有苗栗英才觀光夜市、三義鄉休閒文化生活圈、台中逢甲、中華路夜市、雲林斗南鎮中興夜市等。

南區則包含33處，有嘉義市文化路設攤區路段、台南中興夜市、復華夜市；高雄南華路、保安宮、三民街夜市等。

另外還有宜蘭冬山夜市、羅東觀光夜市、台東觀光夜市、四維夜市等。

▲▼ 夜市抵用券樣張。（圖／經濟部中部辦公室提供）

注意事項

200元夜市抵用券分為50元的4張，使用的時候無法找零，且必須蓋有旅店住宿章才能使用。

此外，抵用券還規定不可「跨區」使用，若所處的地區沒有合法登記的夜市，則可以到跨縣市、到同一區其他縣市的夜市。舉例來說，像是新竹的旅客可以將抵用券拿到新北、台北等地使用（同屬北區），而宜蘭、花蓮、台東及澎湖金門馬祖等地拿到的折價券，就沒有消費區域限制。

另外也要注意，並不是夜市中的所有攤商都能使用抵用券！抵用券必須在合法登記夜市中、有繳清潔費的會員攤商做使用，管理委員會都有會員名單，經濟部會發給管理委員會標籤貼紙，讓攤商做標記使用。

如果是不固定位置的流動攤販，許正宗表示，初衷是希望提供給固定攤販，但如果流動攤販有定期繳交清潔費、共同維護管理夜市等，這部分交由夜市管理委員會認定。而民眾只要以是否有「歡迎使用抵用券」標籤的攤商作為識別即可。

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