　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

一次看懂！夜市抵用券如何用　限制規定大公開

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 基隆廟口夜市 。（圖／資料照）

▲ 經濟部將發「夜市抵用券」救觀光。圖為基隆廟口夜市。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

為拯救台灣觀光產業，行政院公布擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫各部會第二波獎助加碼方案，其中最令人關注的就是經濟部所發的「夜市抵用券」，究竟這款抵用券怎麼用、又有哪些該注意的事情？經濟部中部辦公室副主任許正宗一一解答。

領取管道

請繼續往下閱讀...

夜市抵用券將在入住旅店的時候由旅店發放，每房住宿一夜可以領200元，券上還會加蓋旅店住宿章。

可使用夜市

全台共有73處合法夜市可以使用抵用券，抵用券上會印上可使用地點的QR code，只要掃描就可以知道在哪裡能用了！

根據經濟部各縣市登記列管夜市資料，北部夜市中包含23處夜市，其中包含基隆八斗子夜市、廟口夜市；台北饒河、臨江街、南機場夜市；桃園中壢、興仁夜市等。

中區包含10處夜市，其中有苗栗英才觀光夜市、三義鄉休閒文化生活圈、台中逢甲、中華路夜市、雲林斗南鎮中興夜市等。

南區則包含33處，有嘉義市文化路設攤區路段、台南中興夜市、復華夜市；高雄南華路、保安宮、三民街夜市等。

另外還有宜蘭冬山夜市、羅東觀光夜市、台東觀光夜市、四維夜市等。

▲▼ 夜市抵用券樣張。（圖／經濟部中部辦公室提供）

▲▼ 夜市抵用券樣張。（圖／經濟部中部辦公室提供）

▲▼ 夜市抵用券樣張。（圖／經濟部中部辦公室提供）

注意事項

200元夜市抵用券分為50元的4張，使用的時候無法找零，且必須蓋有旅店住宿章才能使用。

此外，抵用券還規定不可「跨區」使用，若所處的地區沒有合法登記的夜市，則可以到跨縣市、到同一區其他縣市的夜市。舉例來說，像是新竹的旅客可以將抵用券拿到新北、台北等地使用（同屬北區），而宜蘭、花蓮、台東及澎湖金門馬祖等地拿到的折價券，就沒有消費區域限制。

另外也要注意，並不是夜市中的所有攤商都能使用抵用券！抵用券必須在合法登記夜市中、有繳清潔費的會員攤商做使用，管理委員會都有會員名單，經濟部會發給管理委員會標籤貼紙，讓攤商做標記使用。

如果是不固定位置的流動攤販，許正宗表示，初衷是希望提供給固定攤販，但如果流動攤販有定期繳交清潔費、共同維護管理夜市等，這部分交由夜市管理委員會認定。而民眾只要以是否有「歡迎使用抵用券」標籤的攤商作為識別即可。

► 夜市抵用券官方樣張搶先看！　每張面額50元...還有QR code讓你掌握何處可消費

ET快訊
擄殺老闆屁孩嫌犯起底！被抓包做假帳..愛裝闊當老大「頭毛必染
冷氣半夜狂滴！她黏「XXL尿布」救援...師傅一看秒正常　網
快訊／錦戶亮退出關8！　「真的很痛苦」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

陸服務業回溫+香港撤逃犯條例利多　油價一度漲逾4％

夜市抵用券官方樣張搶先看！　每張面額50元...還有QR code讓你掌握何處可消費

一次看懂！夜市抵用券如何用　限制規定大公開

節能家電退貨物稅已超過30萬台　退稅撇步大公開

電子三雄帶頭衝！台積電收盤漲逾2%　台股終場上漲99點

小米獎勵員工不手軟！發3500萬股給457人　一人平均拿265萬元

10年稅收有7年超徵　每年規模約千億元

商研院董座許添財：台灣數位經濟排名世界中後段　真的「顏面無光」

鴻海旗下夏普積極布局5G專利　與三星簽訂LTE特許協議

加油先等等！下周油價預估出爐　汽柴油約各下跌0.4、0.3元

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

低溫烹調「舒肥法」原來超簡單！？ 台灣師傅低成本製作法式高級牛排

媽一轉頭見牠眼神示意「買球球」萌翻網友求情：拜託買給牠啦～

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

槍手PK怪手！轟2槍討500萬跑路費　遭砂石場老闆兒「怒開怪手」毀車

陸服務業回溫+香港撤逃犯條例利多　油價一度漲逾4％

夜市抵用券官方樣張搶先看！　每張面額50元...還有QR code讓你掌握何處可消費

一次看懂！夜市抵用券如何用　限制規定大公開

節能家電退貨物稅已超過30萬台　退稅撇步大公開

電子三雄帶頭衝！台積電收盤漲逾2%　台股終場上漲99點

小米獎勵員工不手軟！發3500萬股給457人　一人平均拿265萬元

10年稅收有7年超徵　每年規模約千億元

商研院董座許添財：台灣數位經濟排名世界中後段　真的「顏面無光」

鴻海旗下夏普積極布局5G專利　與三星簽訂LTE特許協議

加油先等等！下周油價預估出爐　汽柴油約各下跌0.4、0.3元

9月限定！遠傳買iXS Max送AirPods 2、台星i7 Plus手機最低0元

祖孫墜水溝！4歲女童「伴屍站10小時」肌肉受損…上救護車頻問：阿公怎麼了

全壘打紀錄再破　道奇250轟刷新國聯單季新高

發揮柯南精神！一起蒐集921地震災後影像　回顧傷痛與希望

華聞快遞／上海臨港新片區有望新增一條城際快軌

渣男去見女網友！她機場狠棄「3個月兒子」去追愛...淚：就是不想讓他走　

批高教資源「患寡又患不均」　教改團體呼籲逐年寬列經費

工作機會變多「月入能50k↑」！他封外送平台年輕人曙光　網嘆：之後難賺

影／「英文發言so easy！」　廣告美少女10年後學霸成績讓網民閉嘴

索羅門聽證會大讚「一帶一路」　率團訪北京…高官直言：該交新朋友了！

當街全武行！男子酒後嗆聲「看X小」　小女友不顧內衣走光熊抱勸架

財經熱門新聞

海關打臉韓國瑜　抓賣淫是移民署..

香港情勢緩解　美股大漲200點

一次看懂！夜市抵用券如何用　限..

即／大樂透獎號出爐　中秋加碼百..

航太龍頭漢翔受惠新式高教機商機..

監院示警勞保基金7年後破產　勞..

夜市抵用券官方樣張搶先看！

刷玉山國旅卡　國內旅遊獨享8%..

傳銷僅千分之3人年賺30萬？！

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

觀天下被罰20萬　換照案附條件..

凱擘CEO王鴻紳大搞壟斷伎倆

郵局不能領200元了！中獎發票..

小米獎勵員工分紅　一人平均可拿..

更多熱門

相關新聞

夜市抵用券官方樣張搶先看！

在行政院國旅計畫第二波獎助加碼方案中最令人關注的經濟部「夜市抵用券優惠」樣張曝光，除了可以看到面額之外，抵用券左下方也放置了QR code讓大家掃描，就能立馬知道有哪些地方可以使用抵用券。

快累積！MIT微笑產品納環保「綠點」

小三通8月負成長　9月起「搭船人每天減少」

秋冬遊12大「交通省錢優惠」一次看

玲玲颱風帶來豐沛雨量　水利署針對中南部部分地區發出水庫放流警戒

關鍵字：

經濟部夜市抵用券觀光國旅補助

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

理科太太點閱剩10萬！「毀人心2原因」曝

外送員超怕接的單！揭密點這種最討厭

好市多新品「馬鈴薯條」爆紅！網一看洗版搶爆

女到牧場打工跌攪拌機慘死…取出屍塊

玲玲龜步2地區豪大雨！全台連雨5天

日京急線列車撞卡車　釀1死34傷

foodpanda外送員騎「BMW重機」！她看傻了…

龔慈恩被爆控制欲毀20年婚！19歲正妹女兒首回應

28歲小鮮肉鄭亦麟　將任台船子公司董事

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

這顆「變態曲球」 讓打者傻眼吃K

蔡沁瑜之夫遭舉爆公車私用　檢調搜索調查

曾創台無間道貓霖幫！老大遭槍殺

快訊／新北3嫌涉殺人「棄屍宜蘭」！

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤家

更多

最夯影音

更多

她懷孕16周遭醫院「宣判腦死」 靠儀器苦撐！117天後奇蹟產子

288元吃到飽！高雄迴轉火鍋食材任你選　麻辣湯底超過癮

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

姓黃、穿黃衣的人有福了！　揪吃豬排飯2份套餐打88折

浪浪幫「聚眾卡店門」吹免費冷氣　網狂讚店家超佛心：一定會狗來富

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面