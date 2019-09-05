美同性戀治療中心創辦人出櫃　向被「治療」過的人道歉

▲蓋姆說，「轉換性向治療」不僅是一個謊言，還非常有害。(圖／翻攝自臉書@McKrae Game)

國際中心／綜合報導

美國南卡羅來納州同性戀治療中心「完整的希望」(Hope for Wholeness)的創辦人蓋姆(McKrae Game)，在今年夏天公開出櫃。並且對被他「治療」過的人表示道歉。

51歲的蓋姆上周接受南卡《郵政快遞報》(The Post and Courier)訪問時表示，「轉換性向治療」(Conversion therapy)不僅是一個謊言，還非常有害， 他的餘生都會對被他「治療」過的人感到歉意。

「完整的希望」是全美最大的同性戀治療中心之一。蓋姆的出櫃距離他被該中心的董事會開除已將近兩年。之前他一直努力宣導利用宗教信仰力量來改變「性」趣，但自承在這種信念中受到嚴重的心理傷害。

他說：「治療同性戀不僅是一個謊言，而且對人的心理是非常有害。因為它只是一種虛假的宣傳。」

這位前「同性戀治療專家」，目前正試圖融入他在20年前全力抨擊的同志社區，同時譴責試圖改變同志性向是非常危險的。

目前全美有18個州及華盛頓特區禁止對未成年人進行「性向轉換治療」。然而，南卡羅來納州並非其中之一。