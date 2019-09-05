那斯達克100指數期貨獲美方同意在台上市　期交所總座歸功美國道瓊期貨的成功

▲期交所總經理黃炳鈞今日出席台灣衍生性商品市場發展研討會。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台灣期貨交易所與美國期貨業協會（FIA）今（5）日在台舉辦台灣衍生性商品市場發展研討會，期交所總經理黃炳鈞指出，月底即將在台上市的那斯達克100指數期貨，之所以能夠獲得美方同意，得要歸功於台灣已經上市的美國道瓊期貨亮眼表現，加上期交所積極爭取了一年多，才得以在台推出。

這場研討混，集結台、美、德、日、香港及新加坡等地交易所及業界代表等逾300位投資人，共同探討如何「聚焦區域、布局全球」以及「小型化／自然人成為下一波市場主流？」。

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我方期交所總經理黃炳鈞提到，期交所在107年交易量創下3億口的歷史新紀錄，其中，夜盤交易成長及新商品表現更是不凡；因此期交所在成功推出美國道瓊期貨後，將在9月底上市那斯達克100指數期貨，成為美國本土以外全球第一個掛牌該指數期貨的交易所；此外，他也說同日會掛牌成分股主要為上櫃半導體及生技醫療業的富櫃200指數期貨，讓投資人有更多選擇。

另外，黃炳鈞提到自從在台推出美國道瓊期貨與美國標普500期貨後，這兩個商品也是唯二的商品「夜盤交易量遠超過日盤」，也是因為這樣如此亮眼的表現，才會讓美國願意把那斯達克海外唯一掛牌點掛在台灣；不過，黃炳鈞也說，斯達克100指數期貨從規劃到真的確認可以掛牌上市，前後也花了1年多的時間跟美方溝通。

此外，金管會副主委張傳章今出席活動時表示，在變化多端的金融市場中，期貨市場是因應國際潮流及全球化挑戰不可或缺的一環；為了建構國際競爭力，期交所積極接軌國際的努力大家有目共睹，從商品多元化到國際交流合作，成績都不錯。

張傳章說，金管會將會持續促進金融業發展，維持市場穩定，鼓勵發展金融創新，以滿足市場對金融商品的需求。

