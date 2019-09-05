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理財周刊／貿易戰衝擊浮現

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

文／洪寶山

美中貿易戰越演越烈，衝擊到各個層面，包括在美國投資的創新工場也傳要撤資。創新工場執行長李開復曾在接受外媒訪問時表示，若美中貿易戰升溫，他將縮減對美國的投資。李開復二○○九年在中國開設創新工場，二○一三年在美國矽谷營運，如今因為美中貿易戰也必須做出取捨。

美中貿易戰並非地域性，而是全球受到影響，歐元區八月IHS Markit製造業採購經理人指數(PMI)最終值維持在四十七，低於象徵景氣榮枯線的五十，創二○一二年十二月來最低。

在亞洲，雖然中國八月財新/Markit製造業PMI升到五個月來高點的五○．四，但經濟學家指出，訂單等需求面指標持續疲軟，並不看好未來表現。南韓跟日本、台灣的數據也不好看，製造業景氣仍陷入萎縮，都明顯受到美中貿易戰嚴重衝擊。

請繼續往下閱讀...

來看台灣，金管會公布上半年公開發行公司募資金額，透過公募與私募現增合計僅六九七億元，比去年同期衰退一半，明顯受中美貿易戰影響，企業對投資持觀望態度。

台塑董事長林健男表示，美國幾乎是全面對中國產品加稅，中國則以停購美國農產品報復，增添市場不確定性，加劇全球經濟成長減緩幅度，對石化產品需求相當不利。

台灣金控認為中美貿易戰衝突下半年將產生的影響，包括美國加徵大陸貨物稅導致產品需求下滑、企業成本上揚，以及美國經濟成長態勢將放緩、大陸經濟增長疲弱導致景氣刺激效果不如預期，以及美歐及日韓貿易爭端與談判可能橫生枝節等。

中經院公布八月總體PMI已連續四個月呈現緊縮，非製造業採購經理人指數(NMI)回跌一．八至五三．一。包括化學暨生技、電子暨光學、食品暨紡織、基礎原物料、交通工具、電力暨機械設備等六大產業中，以供應鏈最上游的基礎原物料緊縮速度最為急劇，指數已落入四十以下，這些都屬於經濟衰退警訊。

從單一國家到全球，從產業到企業，再從企業到個人就業，美中貿易戰的影響既深又遠，它不是只有美國和中國的事，跟民眾最切身相關的就業問題已有所反應，勞動部發布最新無薪假統計，截至八月三十一日，通報實施無薪假企業有三十三家、人數二二五七人，創今年新高。

美中貿易繼續戰，全球百姓就剉咧等。
 

▲圖片來源「理財周刊」提供▼ 。（圖／記者理財周刊攝）

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