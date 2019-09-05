電子三雄帶頭衝！台積電收盤漲逾2%　台股終場上漲99點

▲ 台股今天收盤上漲77點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

受到香港局勢緩和影響，美股、亞股應聲大漲，台股今（5）日開盤也突破10700點關卡，隨後並於10,730點附近震盪，終場收在10,756點、上漲99點、漲幅0.73%，成交量1,432.38億元。

電子三雄今日強勢領漲，股王大立光（3008）收在4030元、上漲1.26%；台積電（2330）以263元作收、上漲2.14%；鴻海（2317）收在74.9元，上漲0.81%。

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今日半導體類股表現，矽創（8016）大漲6.15%、南亞科（2408）上漲5.34%、易華電（6552）、聯詠（3034）、華邦電（2344）等全都漲逾1%。

雖目前有許多個股受激勵開始翻揚，但華南投顧董事長儲祥生提醒，仍須注意過去漲多的中小型個股拉回，像是大學光（3218）、鈊象（3293）、立積（4968）等，未來也須注意這些個股走勢。

儲祥生表示，台股受到美股昨天大漲激勵，外資開始買進，再加上昨天香港情勢轉緩、讓亞股今天也都表現不錯，上証指數漲逾1％、日經指數漲逾2%，台股則是因為前幾日已有先行反應，今日上漲幅度比較和緩。

今日台股開盤即衝破季線，對於突破壓力、未來是否有更多上漲空間，儲祥生認為，台股的壓力、支撐，都比不過美股大漲大跌，最主要還是要看外資動向。

另一方面，台新投顧研究部副總黃文清表示，在反應完消息面大漲之後，未來股市走勢將回歸基本面，可以關注在營收表現良好的中小型個股，並持續看好5G、蘋概股、PCB族群的表現。