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10年稅收中7年超徵　每年規模約千億元

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▲▼財政部揭牌儀式。（圖／記者陳韋帆攝）

▲財政部。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（5）日公布近10年來我國整體稅收實徵淨額與預算差異的報告，並且分析，除了98年、101年以及102年金融海嘯與歐債危機事件等，導致稅收不如預期，預測誤差為負數之外，其餘各年度皆為正值。各年誤差大約在千億元水準，換算預測誤差率(誤差金額/實收淨額)在6%以內。

所謂稅收「超徵」代表的是「稅收的實際數大於稅收的預估數」，但是稅收超徵不代表有財政盈餘。

請繼續往下閱讀...

各稅目誤差情況　受外在情勢變化甚鉅

就各種稅目來觀察，影響各年度預測誤差變化的稅目大多屬於稅收規模千億元以上的稅目，尤其是所得稅的差異數，是近10年大多占整體稅收誤差金額的四成以上，甚至102年與109年更達到九成以上。

營所稅則是誤差在98年、99年與102年、104年負300億元，主要原因是這些年企業獲利較差，導致綜所稅98年到100年間連三年負值達400億元，也是因為企業獲利不佳，股利發放減少、也受到扣除額及課稅級距調整的制度影響。

遺贈稅在99年、105年與106年稅收預測誤差超達200億元，除了有個人的鉅額案件外，也受到106年中稅制調整，引發納稅人提早規劃贈與行為有關；證交稅在100年到102年之間，受到歐債引發的全球股災和證所稅復徵議題影響，所以連續三年負值達200億元。營業稅98年同樣受到金融海嘯衝擊，大幅衝擊進口稅額，但是到了99年景氣回溫與103年金融營業稅的調整，各年誤差金額介於正負400億元之間。土增稅則是102年因房地產市場轉趨熱絡，誤差金額達204億元。

財政部表示，綜觀各稅預測誤差原因，多屬不可預測之經濟因素，這也凸顯出掌握未來外在情勢變化至
為不易。

▲▼10年實際稅收與預測差異。（圖／財政部提供）

▲10年來實際稅收與預測差異。（圖／財政部提供）

我國稅收預測數　屬於低估

就各國的預測誤差方向性來說，美國10年中9年的實徵淨額低於預測性，預測數明顯高估；紐西蘭、愛爾蘭、日本與中國大陸、新加坡及我國則是明顯預算數低估。

財政部表示，稅收預測涉及對未來經濟情勢變化之研判與解讀，具高度專業性，但在先期資訊不足下，往往不易準確預測。為求持續精進, 我國未來可擷取主要國家之長，強化預測方法之理論基礎，導入相關總體經濟變數，建置稅收預測之總體或個體模擬模型，並適度公開稅收預測之方式與作法，供各界檢驗、回饋意見，以提升我國稅收預測之準確度。

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