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商研院：服務業景氣預估到明年1月持續下降　就業市場領先指標已有惡化跡象

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▲▼商研院今日公布商業服務業景氣預測。（圖／記者余弦妙攝）

▲商研院今日公布商業服務業景氣預測，從今年Q4到明年1月降速明顯減緩。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

財團法人商業發展研究院今（5）日發布Q4至2020年Q1服務業景氣預測，預估景氣到明年1月仍持續下降，但因台商回台投資轉旺。使得下滑速度趨緩。商研院董事長許添財表示，近期台商回流能讓台灣發展「有發展就能發財」。

商研院今日公布「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，從數據來看，從去年初止升轉降，到去年下半年更加速下降，今年上半年降速更進入高峰期，預估自今年8月至2020年1月降速應會明顯減緩。

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商研院指出，目前從各子指標來看，批發零售業與金融保險業繼續呈現溫和下降，但後者降速較前者為快。在不動產及住宅服務業上則是微微上升。服務業受雇員工人雖僅略低於長期趨勢，但卻需注意就業市場的領先指標已有惡化跡象，恐將影響未來趨勢。

不過商研院說，近來台商明顯回流與生產基地加速轉移，但唯有治本的「價值驅動」取代治標的「債務驅動」政策導向，與數位轉型加上創新商業模式，才能突破當前生產力瓶頸，並擺脫市場規模太小與購買力不足的困境。

商研院表示，台灣長期處於服務業嚴重逆差的情況，現在應該要趁著數位轉型新時代，是智慧商業貿易改革的大好契機，在追求企業數位轉型同時，不但可以促進服務業的進口替代，又可以提高服務業的生產力及附加價值，進而促進服務出口，這不失為可以促進經濟成長又可以加速產業結構轉型的多效果妙方。

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