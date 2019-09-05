中美貿易炮火猛　陸股基金今年來報酬反增逾2成

▲ 陸股基金績效表現（%），圖點開放大。（資料來源：Morningstar，新台幣級別，統計至2019年8月底為止）

記者周康玉／台北報導

美中貿易戰砲火猛烈，中國股市反而漲幅擠進全球前10大，也帶動台灣投信發行的陸股基金1-8月平均報酬率逾2成。法人表示，中國政府對美貿易策略逐漸理出頭緒，加上貨幣、財政政策引導，營造有利環境，下半年企業獲利可望自谷底回升，股市投資人信心將隨之同步提升，仍看好陸股未來表現。

截至8月底為止，陸股基金今年來全數繳出正報酬成績，平均績效達23.3%，超越上證指數同期間15.73%的漲幅，表現相當搶眼。

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第一金中國世紀基金經理人楊國昌表示，儘管今年來美中貿易戰砲火猛烈，但中國股市仍挺過考驗，包括：深證成指、創業板指數、中小板指數、上證指數，漲幅都擠進全球前10大，一吐去年吊車尾的怨氣，成為表現最強勢的新興國家股市。

楊國昌指出，陸股企業今年第2季淨利潤增速小幅下降，不過，在官方政策支持下，下半年整體獲利可望落底回升，其中以科技、傳媒、通訊等改善最為明顯。

中信中國50經理人葉松炫說，中國政府的政策利多預期在下半年發酵。例如十年才調整一次的中國常規藥目錄，大幅加入國產新藥，觀察中國生物製藥近期股價進入多頭走勢。另中國政府全面鼓勵民眾換5G手機，包括降電信費、換機補貼等政策將有助於5G手機廠商，唯一上市的小米股價也在消化上市解禁的賣壓後轉強。

展望後市，葉松炫表示，觀察AH股溢價指數，目前A股目前比H股貴近三成，接近2015年中的高點；而海外掛牌中資股企業基本面健全，政治因素的干擾正巧逢低布局的良機。

富達投信表示，即將進入光輝10月買進陸股好機會，企業基本面出現正面訊號，支撐中國股市長期發展，美中雙邊談判的任何正向發展，都將有利推升中國股市。

▼陸股基金今年來報酬反增逾2成。（圖／視覺中國CFP）