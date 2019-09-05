東奧商機！兆豐銀9月底推東奧卡面信用卡　遊日添利多

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

「2020年東京奧運」即將於明年7月登場，兆豐銀行率先正式宣布9月底將發行極具收藏價值的2020年東京奧運限量卡面，屆時將結合旗下最受歡迎的旅遊神卡「利多御璽商旅卡」，同步加碼送出日韓3%回饋、免費機場接送、免費貴賓室以及Wi-Fi租借5折優惠。

國人熱愛到日本旅遊日本，根據統計，去年赴日旅遊者便超過482萬人次，年成長率高達4.2%，依據兆豐銀行信用卡處內部調查，今年1到6月無論在海外實體簽帳金額或交易筆數的表現上，皆由日本以25.2%及27.22%勇奪雙冠王，可預期2020東京奧運登場，將再創日本刷卡交易量新高。

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因此兆豐銀行把握先機，9月底將推出最應景的限量卡面，讓信用卡由支付工具昇華到具有收藏的時代意義，輔以多重刷卡優惠，讓民眾感受到最有效益的實用性。

除了提供新戶日韓3%回饋無上限禮遇，海外刷卡回饋部分也會由1.6%全面提升至2.3%，若支付出國機票或團費滿1萬元，能免費獲得價值1,000元的接機或送機服務；再加上3次免費機場貴賓室服務以及可以無限上網的Wi-Fi租借費5折優惠，完整的一條龍服務，將讓民眾在出國前無後顧之憂，輕鬆搞定行前大小事。

年費部分，只要申請電子帳單即可免年費，今年底前新戶辦卡並於核卡後60天內刷滿3,000元，還有好禮3選1優惠，包括刷卡金500元、雙層不鏽鋼美食鍋或20吋行李箱，皆可任選，透過線上辦卡再加送100元， 預計9月底正式發行，將可掀起搶辦熱潮。