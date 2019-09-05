陸服務業回溫+香港撤逃犯條例利多　油價一度漲逾4％

▲中國大陸8月服務業數據表現回溫，市場投資人重拾信心，帶動油價上揚。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

中國大陸最新公布的8月服務業數據表現回溫，加上香港撤回《逃犯條例》，市場投資信心大增，帶動油價上揚，4日一度漲逾4％，擺脫此前連續三日的跌勢。

截至今（5）日下午2點29分為止，布蘭特油期下跌0.25％，收每桶60.55美元，美國西德州中級油（WTI）原油下跌0.43％，收每桶56.02美元。

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中國大陸8月財新服務業採購經理人指數（PMI）為52.1，高於7月的51.6，顯示該國服務業景氣回溫；加上香港撤回《逃犯條例》，逢此利多消息提振，市場投資人也信心大振。

此外，資產管理公司 Liquid Strategies 首席投資長吉普森（Shawn Gibson） 表示，中國大陸的經濟數據表現良好，也減緩最近美國製造業 PMI 疲軟的衝擊，並安撫市場對全球經濟下滑的擔憂。

不過，據《路透》報導，萬達（OANDA）資深分析師指出，油價走勢仍然受中美貿易戰影響，中美9月談判日期尚未決定。而且美國總統川普對中國大陸放話，倘若中國大陸推延貿易談判進度，等到第二任期時，談判條件將會更嚴苛。

而且，英國石油公司（BP Plc’s）財務長表示，由於消費趨緩，2019年全球原油需求量將可能下滑至每日100萬桶。

美國8月製造業活動三年來首次出現萎縮，而且歐元區的經濟表現也不理想。盛寶（Saxo）銀行商品策略師表示，雖然俄羅斯、美國以及石油輸出國家組織（OPEC）在上月皆增產原油，但貿易戰影響仍在，未來需求成長力道依然難預料。