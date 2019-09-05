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打破「熱菜放冰箱會壞」迷思！專家：降到60度就好　網震驚...卻陷兩難

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冰箱、飲料、綠茶、偷喝、小偷、宿舍冰箱（圖／記者黃君瀚攝）

▲冰箱示意圖，與本文無關。（圖／記者黃君瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「熱菜放冰箱會壞」是許多人從小就建立的觀念，家中長輩也總將剩菜放涼後，才置入冰箱。然而，食品專家韋恩卻直言，一般細菌在20-50度間，最容易大量繁殖，反而更危險；當然，若是站在維護冰箱的立場，他建議，讓食物降溫至60度再放。

在食品業、保養品業界擁有20年資歷的韋恩指出，一般人常有一種迷思，就是熱菜不能直接放冰箱，否則容易壞，應該要放冷了後才能放進去，「其實這是一種誤會。以食品安全的觀點來看，熱食盡快降溫到18度以下，可避免細菌快速繁殖造成食物腐敗壞掉。」

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他表示，一般細菌最樂於生長的溫度環境界在20-50度間，「所以食物要保存，要嘛要保持在60度以上，要嘛就保存在18度以下，如果選擇的是冷藏，那麼在冷卻的過程中，接觸到這個溫度帶時，通過的時間越快越好，而冰箱裡冷卻的速度，當然會比放在室溫快，因此會更加安全」。

▲▼年菜。（圖／CFP）

▲放在室溫下的菜，更容易滋生細菌。示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

韋恩以外國料理節目為例，像是地獄廚神，為了讓某些食物快速降溫或成型，也是把剛出爐的食物直接放入大冰箱內。不過他話鋒一轉，提醒道「這個前提是，冰箱裡的空間足夠，否則熱的食物跟冰的食物放在一起，會害本來已經冷卻的食物溫度提高，反而造成別的食物的危險。」

其實，他始終不太理解「熱的食物不能直接放冰箱」這個說法，直到看見了冰箱上的使用說明，才知道這是廠商的說法，而出發點正是為了它的壽命著想，因為一旦熱的東西進冰箱，壓縮機就必須強力運轉，如此一來增加了壓縮機耗損的機會，韋恩直言，「這是用不同角度看此事，但無論如何，等菜放到涼再放冰箱，會增加很多細菌生長的機會，是不好的。」

▲站在維護冰箱的立場，也是沒錯啦。（圖／「韋恩的食農生活」授權引用）

▲站在維護冰箱的立場，也是沒錯啦。（圖／「韋恩的食農生活」授權引用）

最後，韋恩也建議道，「大家如果真的想要體恤冰箱，減少壓縮機的負擔，就讓食物降溫到60度，再放到冰箱去，絕對不是等到變常溫後再放進去。那麼60度如果不用溫度計量，如何判斷呢？它大約是感覺會燙口的熱茶溫度。總之，我知道熱菜要直接放冰箱，有點違反不少人長期以來的認知，但這確實對食安是比較好的一種方式。」

許多網友看完紛紛表示「家中長輩很難改變一輩子的習慣」、「我想釐清這個觀念很久了！剛煮好的食物直接進冰箱，對這食物本身來說才不會壞，會壞的是原本就在冰箱裡旁邊的食物，以及冰箱本身啊」、「這很重要的科普」。

然而不少人立刻陷進另一個問題，就是怕冰箱會短命，「一邊是冰箱，一邊是細菌，難以抉擇的難題」、「就是食物跟冰箱的2選1問題」，但也有網友指出，「我一直都是這樣做，沒覺得冰箱壞得特別快，倒覺得怎麼冰箱都不壞，都不能買新的。」

●部落格「韋恩的食農生活」請點！

●粉專「韋恩的食農生活」請點！
 

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