拍到隔簾慘白痛苦人臉！苦主：朋友2個月前自殺　網友數出3張臉

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友4日在臉書「靈異公社」PO出一張照片詢問，在美睫店上班的朋友下班前看到照片中的景象，只見第二張床後面的藕粉色隔簾上，竟然出現一張明顯的灰白色人臉，由於2個月前有位朋友自殺離世，擔心可能是過世的友人有事相求，這才PO出來問問大家的意見。照片一PO出隨即引起網友正反意見熱議，有人覺得這是自己看過最明顯的靈異照片，但也有人覺得那只是簾子上的皺褶。

原PO提到，在美睫店上班的朋友看到這個畫面後身體出現不舒服的狀況，他自己看了也不知道究竟是真是假，後來進一步聊了聊，發現兩人有位共同的朋友在2個月前自殺離世，拍下照片的友人也說這幾天有夢到「照片中的朋友」，不知道兩者之間是否有關聯，或者是過世的友人需要幫助才會顯靈，「本人不會拿死者的照片出來開玩笑。」

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▲原PO的友人2個月前選擇走上絕路。（示意圖／達志影像）

這篇文章一PO出隨即引發網友熱烈討論，有網友聲稱自己看完照片也覺得不舒服，「感覺祂是不是有心願未了？」、「看了真的發毛」、「認真看其實有3張臉」、「後勁超強」；也有網友表示，這張靈異照片是自己看過「最真實」的一張，簾子上的人臉也不像是陰影或是光線造成的。

不過，也有另一派網友認為，那張臉只是簾子上的皺褶，如果原PO真的擔心是過世友人有事相求，也可以向自己信仰的宗教尋求協助，幫忙溝通看看，也算是做了一件好事。

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