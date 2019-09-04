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AMGEN安進首創全球第一所「安進學院」　打造國際生醫人才庫

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▲AMGEN安進與生技研究園區簽署合作意向書。（圖／安進提供）

▲AMGEN安進與生技研究園區簽署合作意向書。（圖／安進提供）

記者姚惠茹／台北報導

AMGEN安進今（4）日宣布與國家生技研究園區簽署合作意向書，結合雙方在生物科技的專長和生技製藥研發的能量，雙方預計將在未來五年針對新藥研究交流、強化生醫產業價值鏈和生技人才培育三大面向，首創全球第一所安進學院，打造國際生醫人才庫。

總部位於美國西岸的AMGEN安進，是一家成立近40年的生物科技藥廠，生技研究園區則為2018年甫啟動的新興生技產業聚落，雙方皆具有創新開創的DNA，更將提升國內生技產業量能視為共同目標。

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雙方這次簽署合作的重點項目「安進學院」，將會是安進全球第一所，同時也是台灣生醫產業與國際藥廠共同合作的第一個針對生醫人才培育發展的學院，未來AMGEN安進將注入跨國資源，聘請全球專家打造生物製藥開發技術、藥物製程、跨國法規、基因解碼和企業管理等多元實用課綱，並定期舉辦產學合作研討會，分享實務經驗，促進台灣生醫人才和全球產業菁英的交流對話。

台灣安進總經理李宜真表示，這次與生技研究園區的合作，希望整合雙方的創新能量，透過人才培育、學術交流、資源整合和研發選題等多元合作，培育前瞻性的國際生醫人才，進一步加速新藥研發產出，合力提升台灣生醫製藥的國際能見度。

AMGEN安進研發副總裁Philip Tagari表示，AMGEN安進致力為全球患者提供創新藥物專注研發，2018年投入超過37億美元的研發金額，其中一半的研發策略更是結合外部產官學界共同打造的創新能量，未來將攜手國家生技研究園並進，驅動台灣生醫產業發展。

中央研究院院長暨國家生技研究園區聯合會召集人廖俊智表示，生醫產業是集合人才、技術、資金、法規與環境的高度知識密集型產業，生技研究園區除了整合資源推動國內生醫創新加速發展，並強化國內外生醫能量的串聯以鏈結全球。

台灣安進總經理李宜真期許，AMGEN安進以照護患者為使命，在台灣除了為患者帶來創新藥物，更專注在骨骼健康、血液腫瘤和心血管疾病三大疾病領域的臨床投資，並投入大量心力和資源善盡企業社會責任。

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關鍵字：

AMGEN安進國家生技研究園區

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