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配合政府政策　台灣六大公協會公告第二波機上盒自律審核名單

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▲▼媒體，電視，有線電視，頻道，黨政軍，遙控器。（圖／視覺中國）

▲為了配合政府有效打擊盜版機上盒，台灣六大公協會公告第二波機上盒自律審核名單。（圖／視覺中國）

記者邱倢芯／台北報導

隨著網路普及，現今觀看OTT影音串流已經是一種生活方式了，以台灣4G用戶數推估，約有91.1%用戶數為線上影音使用者，且OTT用戶不再只有年輕人，連長輩也在收看，但根據去年資策會的研究報告，受到日益猖獗盜版問題，非法盜版影視音在一毛未付未取得內容授權情況下，每年讓台灣影視音產業損失高達283億元，使得正版業者經營非常辛苦，並深受其影響。除了難以擴充市場，更難以增加成本製作優質內容以便和陸劇、韓劇及其他境外內容競爭。

「觀看合法正版、打擊非法盜版」是各大影視音業者及政府一同努力的目標。今年5月3日總統已公布施行《著作權法》87條及93條規定，不法電腦程式提供者用機上盒等方式，讓使用者連結到侵權網站收看非法影音內容，可處2年以下有期徒刑或併科新台幣50萬元以下罰金。

請繼續往下閱讀...

其侵權型態包括，將匯集非法影音網路連結的APP應用程式上架到Google Play商店、Apple Store等平台或其他網站給民眾下載使用，或以指導、協助或預設路徑供公眾下載使用電腦程式以及製造、指導、銷售非法機上盒或提供非法追劇APP等行為，皆視為侵權都將觸法。

為保障台灣影視音產業發展，包括(名稱依筆劃順序)中華IPTV頻道商協會、iWIN網路內容防護機構(iWIN)、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會(STBA)、台灣有線寬頻產業協會(CBIT)、台灣唱片出版事業基金會(RIT) 及台灣線上影視產業協會(OTT協會)等六大公協會團體一起配合政府政策，依據經濟部智慧財產局108.5.7召開「因應著作權法第87條及第93條條文修正施行之意見交流」會議結論，與是否經NCC公告廢止許可以及有無因著作權涉訟事實，聯合公布第二波相關機上盒廠牌型號名單，以資相關合作夥伴廠商自律審核參用，願能保障合法正版的影視音業者權益，及避免通路商因銷售不合格或涉訟中有侵權疑慮機上盒而觸法遭罰，並期望集結相關業者之力，共同營造台灣影視音產業健全的發展環境。

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