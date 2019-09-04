好享退投資專案吸引11萬人參與　申購期進入倒數一個月

▲ 基富通董事長林修銘。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

基富通平台上執行的「好享退」全民退休投資專案有超過11萬人報名，而申購已進入最後一個月倒數。根據統計分析，參與專案民眾年齡多集中在41~50歲來看，這群人除了財務狀況較佳，且也多還在工作，因此對退休準備較有感，但基富通董事長林修銘提醒，退休準備還是要越早越好。

基富通表示，好享退專案讓退休準備的議題再次受到全民的重視，有超過11萬人報名。根據參與此專案的民眾統計資料顯示，男女比例相當，已婚超過50%，年齡平均為42.6歲，最大的比重落在41~50歲，占了31%，職業方面，商業、金融、資訊這一類為最多，占了27%，其次為製造業與軍公教。

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進一步觀察，超過75%的民眾教育程度都在大學以上，而有10年以上投資經驗的人數也有46%的水準，由於這次專案主題為退休準備，因此近五成的民眾投資目的皆為退休，其次有39%的民眾將此投資目的設定為儲蓄。

林修銘表示，從參加好享退專案的民眾來看，已婚人士對未來退休生活有較多規劃，而從年齡多集中在41~50歲來看，這群人除了財務狀況較佳，且也多還在工作，因此對退休準備較有感，作法上也相對積極，但仍要鼓勵準備應該愈年輕愈好，年輕人愈早開始，才有機會讓未來退休生活更接近自己的理想。值得一提的是，會參與專案的民眾多數對投資積極，因此有近五成的民眾投資經驗超過十年，且教育程度相對高，也是對退休準備意識較強的原因之一。

林修銘提醒，專案的申購期間只到9月30日，尚未申購的民眾要把握最後時間，與申購的相關訊息除了可在基富通官網上查詢外，基富通及安聯、國泰、群益等三家推出專案產品的投信公司，也會持續提供報名民眾，申購或市場訊息相關的資訊，為民眾挑選產品提供參考資訊。

基富通進一步指出，為鼓勵民眾除了參與好享退專案外，也能多為自己的投資做資產配置，只要在9月30日前完成專案申購、且於10月28日前首次扣款成功，便可獲得抽基富通一年期單筆申購基金免申購手續費之VIP資格，該活動將於9、10兩個月每週抽獎，愈早完成申購且扣款成功者，將有愈多次的抽獎機會，提醒已報名好享退專案的民眾把握機會盡早選定標的進行申購。