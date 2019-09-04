　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

好享退投資專案吸引11萬人參與　申購期進入倒數一個月

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 基富通董事長林修銘。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 基富通董事長林修銘。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／綜合報導

基富通平台上執行的「好享退」全民退休投資專案有超過11萬人報名，而申購已進入最後一個月倒數。根據統計分析，參與專案民眾年齡多集中在41~50歲來看，這群人除了財務狀況較佳，且也多還在工作，因此對退休準備較有感，但基富通董事長林修銘提醒，退休準備還是要越早越好。

基富通表示，好享退專案讓退休準備的議題再次受到全民的重視，有超過11萬人報名。根據參與此專案的民眾統計資料顯示，男女比例相當，已婚超過50%，年齡平均為42.6歲，最大的比重落在41~50歲，占了31%，職業方面，商業、金融、資訊這一類為最多，占了27%，其次為製造業與軍公教。

請繼續往下閱讀...

進一步觀察，超過75%的民眾教育程度都在大學以上，而有10年以上投資經驗的人數也有46%的水準，由於這次專案主題為退休準備，因此近五成的民眾投資目的皆為退休，其次有39%的民眾將此投資目的設定為儲蓄。

林修銘表示，從參加好享退專案的民眾來看，已婚人士對未來退休生活有較多規劃，而從年齡多集中在41~50歲來看，這群人除了財務狀況較佳，且也多還在工作，因此對退休準備較有感，作法上也相對積極，但仍要鼓勵準備應該愈年輕愈好，年輕人愈早開始，才有機會讓未來退休生活更接近自己的理想。值得一提的是，會參與專案的民眾多數對投資積極，因此有近五成的民眾投資經驗超過十年，且教育程度相對高，也是對退休準備意識較強的原因之一。

林修銘提醒，專案的申購期間只到9月30日，尚未申購的民眾要把握最後時間，與申購的相關訊息除了可在基富通官網上查詢外，基富通及安聯、國泰、群益等三家推出專案產品的投信公司，也會持續提供報名民眾，申購或市場訊息相關的資訊，為民眾挑選產品提供參考資訊。

基富通進一步指出，為鼓勵民眾除了參與好享退專案外，也能多為自己的投資做資產配置，只要在9月30日前完成專案申購、且於10月28日前首次扣款成功，便可獲得抽基富通一年期單筆申購基金免申購手續費之VIP資格，該活動將於9、10兩個月每週抽獎，愈早完成申購且扣款成功者，將有愈多次的抽獎機會，提醒已報名好享退專案的民眾把握機會盡早選定標的進行申購。

ET快訊
即／玲玲睜眼漫步！「雨彈夜襲」大台北4縣市灌1天　法西颱風將
台北富商印「TS極樂行事曆」！私會貴婦壞壞1110次　結局曝
神經粗到頂天！調皮男「天天拿求婚戒」在眼前晃　女友完全沒感覺
林鄭月娥大讓步！　香港正式撤回《逃犯條例》
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

AMGEN安進首創全球第一所「安進學院」　打造國際生醫人才庫

配合政府政策　台灣六大公協會公告第二波機上盒自律審核名單

好享退投資專案吸引11萬人參與　申購期進入倒數一個月

海外資金匯回　財政部：可與2租稅優惠併用

韓國瑜又糗了！關務署：抓賣淫、非法打工是移民署業務

監院示警勞保基金7年後破產　勞長許銘春：修法草案已送立院、政院明年撥補200億

大鬆綁！符合條件的酒教學不算私酒　有助地方觀光

中華電信前進東協市場 用數位實力協助企業擴展商機

期貨動態價格穩定措施將擴大至國外商品　9月30日上路！

擴大財富管理！永豐金證券取得美國QI資格　帶來3大實質效益

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

超正女師「真理褲照」瘋傳！ 投入偏鄉教育羞喊：不好意思

AMGEN安進首創全球第一所「安進學院」　打造國際生醫人才庫

配合政府政策　台灣六大公協會公告第二波機上盒自律審核名單

好享退投資專案吸引11萬人參與　申購期進入倒數一個月

海外資金匯回　財政部：可與2租稅優惠併用

韓國瑜又糗了！關務署：抓賣淫、非法打工是移民署業務

監院示警勞保基金7年後破產　勞長許銘春：修法草案已送立院、政院明年撥補200億

大鬆綁！符合條件的酒教學不算私酒　有助地方觀光

中華電信前進東協市場 用數位實力協助企業擴展商機

期貨動態價格穩定措施將擴大至國外商品　9月30日上路！

擴大財富管理！永豐金證券取得美國QI資格　帶來3大實質效益

SJ回歸前再登台! 準備好見歐巴了嗎

5汪超愛馬麻…愛到不讓她自己洗澡　每天浴室門口就是這麼擠

AMGEN安進首創全球第一所「安進學院」　打造國際生醫人才庫

上海好市多「台味濃」背後房東曝光！150台灣員工跨海支援

參加前男友婚禮包多少？　謝盈萱妙答「3個字」網友全拍手！

南極洲驚現「超長滑行痕跡+詭異雪堆」！　網瘋傳：UFO墜機現場

世籃賽／大陸男籃主場崩盤　不敵委內瑞拉無緣晉級16強

中職／找回除獅力　羅力：去年犯了很多錯

快訊／玲玲睜眼漫步！「大雨彈」夜襲大台北4縣市灌1天　法西颱風即將誕生

哈利波特現身新北市立圖書館　陪讀學童變身「知識魔法師」

財經熱門新聞

即／大樂透獎號出爐　中秋加碼百..

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

凱擘CEO王鴻紳大搞壟斷伎倆

航太龍頭漢翔受惠新式高教機商機..

索尼宣佈出售奧林巴斯全部持股

海關打臉韓國瑜　抓賣淫是移民署..

國票金否認　與安泰銀婚事

鴻海副董事長李傑因個人規劃　辭..

關稅後首交易日　美股暴跌400..

平均2張中1張！中秋應景刮刮樂..

貿易戰關稅+製造業萎縮　美股道..

英鎊匯價創一個月來新低！　換新..

華映確定大量解僱2100名員工..

外銀渣打推「跨境人民幣直匯」最..

更多熱門

相關新聞

期貨動態價格穩定措施將擴大至國外商品　9月30日上路！

期交所今（4）日宣布，為強化期貨市場價格穩定性，降低盤中委託簿流動性瞬間失衡導致價格異常波動幅度，決定把期貨市場動態價格穩定措施，擴大實施至國外股價指數期貨商品；此外，為滿足交易人避險及策略交易需求，黃金類契約將納入鉅額交易制度適用商品，以上2項新制將在今年9月30日起實施。

準備退休金依年齡、世代調整投資組合　有系統安排退休生活

擴大財富管理！永豐金證券取得美國QI資格

貿協攜手日本貿易振興機構雅加達辦事處　助台日商拓展印尼市場

臨走前不健康時間近9年！靠2招搞定退休生活

關鍵字：

退休投資基富通好享退國泰群益安聯

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

擲筊「想去爸爸家嗎？」簡小弟回應了

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話

好市多中和店將實施新政策　網推爆

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面