韓國瑜又糗了！關務署：抓賣淫、非法打工是移民署業務

▲高雄市長韓國瑜（左）直播「黑韓無極限」系列第三集。（圖／翻攝自韓國瑜粉絲專頁）

記者吳靜君／台北報導

高雄市長韓國瑜直播大爆「海關向他陳情抓到很多賣淫與非法打工」，但關務署今（4）日澄清，海關的業務是負責貨物通關查驗，至於旅客檢查是屬於移民署的業務，並非海關職權。

高雄市長韓國瑜上個月30日推出每周一、三、五的「黑韓無極限、公平正義是底線」直播節目，大談上周引發熱議的「鳳凰與雞」議題。韓國瑜直播指出，收到很多第一線海關人員的陳情電話，內容是指海關人力很少，導致非法來台賣淫跟非法打工的很多。

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韓國瑜在直播上說：「我們海關第一線人員說，我們人力超級不夠，有時候整班飛機有一半的旅客，我們都懷疑他來台灣幹什麼的，怎麼可能調查得清楚」、「海關人力這麼少，沒辦法一個一個來盤問，但我們懷疑他們進台灣的目的，尤其最近抓到很多來台賣淫的、跟非法打工的。」

今天，關務署特別解釋所謂的「CIQS」，包括在通商口岸邊境機關包括C（Customs）指的是海關，負責貨物的通關；I（Immigration）指的是內政部移民署，負責旅客證照查驗的通關；Q（Quarantine）指的是衛生福利部疾病管制署、農委會動植物防疫檢疫局，分別負責旅客及動植物檢疫的通關；S（Security） 指的是內政部警政署航空警察局，負責旅客安全檢查的通關。

所以韓國瑜所提「賣淫與非法打工」，是對於旅客入境目的檢查，應屬移民署業務，不是海關。