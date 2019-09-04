大鬆綁！符合條件的酒教學不算私酒　有助地方觀光

▲財政部鬆綁觀光農場等製酒教學，估計可以幫助到地方的觀光事業。（圖／取自免費圖庫Visualhunt）

記者吳靜君／台北報導

財政部國庫署今（4）日發布解釋令，如果是非以製造酒品為目的，所舉辦的製酒教學活動，且每個學員製品數量不超過5公升，並且逕由學員各自全數帶回，就不算私酒，官員表示，此一開放對於觀光農場等業者有幫助，有助於地方發展觀光。

過去財政部僅開放只有許可執照者才可以產製酒品。但也開放業者可以以「教學」的方式教學員製酒，但必須要「無對價關係」（不收費），否則就算是私酒。根據了解，產製私酒會遭處5萬元以上、100萬元以下的罰鍰；如果查獲的現值超過100萬元，就可能處分現值的1倍以上五倍以下的罰鍰，最高處新台幣1,000萬元為限。

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但是，過去教學製酒常會造成混淆引起爭議，所以財政部鬆綁，只要是教學製酒非以產製酒品為目的所舉辦的教學活動，每個產製的數量沒有超過5公升，且學員產製的酒類會自行帶走，不會存放業者處(業者不會包辦後面的製酒過程)、且教學過程之中沒有使用私酒作為原料，就不算私酒。

財政部強調，用於教學的原材料，應符合食品或酒品衛生安全規範，不得使用有霉變、有毒、含有害人體健康或從未供於飲食且未經證明為無害人體健康之物質，以維護學員的消費安全及權益。財政部表示，這項開放對於觀光農場、團體教學等都有正面幫助，也會幫助到地方的觀光。

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