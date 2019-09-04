「拔管案」申誡學界嘩然 高思博：政治干擾教育民主難升級

▲台大校長管中閔遭公懲會認定兼差屬實，判決申誡確定，高思博認為在國際民主體制中，司法、媒體、教育都不應受到政治的干擾，希望全民一起來省思。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台大校長管中閔遭公懲會認定兼差屬實，判決申誡確定，身為台大校友、昔日行政院同事的高思博，不僅打抱不平，更直言此舉暴露了獨派覬覦台大校長寶座的野心，政壇應提高警覺。

高思博9月3日在臉書直播中指出，學者投稿撰寫社論等專業文章非常平常，從來沒人被認為是兼職，他這幾年來就常應邀寫社論，數量多到可以出書，他都是具名，谷歌搜尋都查得到，而管中閔兼差案與一般投稿的差別僅在於匿名，更難查證和認定，關鍵全案其實只是台大校長任命風波的2.0版。

台大校長任命風波的1.0版最終的結果，是台大校長懸缺近1年後，管中閔獲得教育部任命，教育部付出了更換3任教育部長的慘痛代價，政府不服氣，努力營造新版，只是追查管中閔在大陸兼差授課查無結果，才選中投稿兼差選項，由監察院主刀提出彈劾案，終於成為台大校長任命2.0版。

高思博認為，政府動用國家機器，追查管中閔多年來的投稿資料，勉強湊足管中閔的「罪狀」，情節相當勉強，判決申誡，對一般人而言並不會在意，但他與管中閔在行政院共事多年，深知其為讀書人，最重視名譽，必引為侮辱，達到讓他難看的目的。

綠營為何如此在意台大校長任命案？高思博以台大人的角度分析，認為台大雖僅是眾多國立大學之一，但在綠營人士的眼中，台大不僅是國立大學的龍頭，更在政治上具有指標性的意義，自認台大向來是獨派的堡壘，不容其他色彩盤據校長寶座，心態可議，高思博認為，在國際民主體制中，司法、媒體、教育都不應受到政治的干擾，台灣現在連大學校園都受到政治的侵擾，民主將很難生產，希望全民一起來省思。