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擴大財富管理！永豐金證券取得美國QI資格　帶來3大實質效益

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▲▼ 紐約證券交易所,紐約證交所,美國股市。（圖／路透社）

▲永豐金證券取得美國國稅局合格中介機構資格，未來將帶來3大實質效益。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

永豐金證券宣布取得美國國稅局「合格中介機構」（QI）資格，永豐金證券總經理江偉源對此表示，取得QI資格後，將具有3大實質效益，包括客戶的美國來源利息性所得依實際稅率就源扣繳，免除一律預扣30％的稅額；再者是可爭取到與美國一線券商對接往來的機會；最後是財富管理後端服務流程完整性大幅提升接軌國際。

投資理財商品國際化，投資人面臨美國課稅處理需求大增。永豐金證券總經理江偉源表示，財富管理規模快速成長，投資人透過財管信託及複委託兩大平台，投資已擴及海外各大市場，尤以美國更是重鎮，包括股票、ETF、特別股、債券都受到青睞 ，取得QI資格後，可以有效減輕客戶稅務困擾。

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另外，美國一線券商也將QI列為交易對手條件，未來將更容易與國際性金融機構對接往來，提升永豐金證券的國際化實力。

根據美國稅法，國內投資人投資美股的股息，需依最高稅率30%就源扣繳，若直接持有債券的配息無預扣稅，但部份債券ETF的配息若屬於利息性質，非QI的券商必須先預扣30%的稅款，再由客戶自行向美國稅務局申請退稅。

永豐金證券表示，現在國內投資人透過拿到QI資格的永豐金證券，複委託投資美國市場的部分特別股、美國交易所交易債券（ETD）或債券ETF，其具利息性質的配息將免扣繳30%稅款，投資人的收益將大幅提升。

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