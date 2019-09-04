期貨動態價格穩定措施將擴大至國外商品　9月30日上路！

▲期交所公布9月30日將上路2項新制。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

期交所今（4）日宣布，為強化期貨市場價格穩定性，降低盤中委託簿流動性瞬間失衡導致價格異常波動幅度，決定把期貨市場動態價格穩定措施，擴大實施至國外股價指數期貨商品；此外，為滿足交易人避險及策略交易需求，黃金類契約將納入鉅額交易制度適用商品，以上2項新制將在今年9月30日起實施。

期交所表示，動態價格穩定措施是指針對適用商品每一筆「新進委託」試算可能成交價，逐一進行檢核，於買進委託可能成交價高於期交所訂定「即時價格區間上限」，退回該筆買單；賣出委託可能成交價低於期交所訂定「即時價格區間下限」，退回該筆賣單。

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另外，期交所特別提醒交易人，動態價格穩定措施主要在降低盤中價格異常波動幅度，僅能提供一定範圍價格穩定，且盤中可能因市況放寬退單點數或因資訊異常暫停退單，交易人下單時，仍應注意各類委託單功能與委託價格合理性，不能完全依賴本措施功能。

期交所說，黃金類契約納入鉅額交易制度適用商品，黃金期貨及台幣黃金期貨鉅額交易門檻為50口；黃金選擇權鉅額交易門檻為100口，此外，台幣黃金期貨與黃金選擇權契約兩者交易標的相同，可透過組合式委託進行鉅額交易買賣申報。