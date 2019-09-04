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高職生參與暴力討債虐死致人　可憐單親母須連帶賠償430萬元

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▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲ 誤交匪類男高職生暴力討債虐死人，可憐單親母連帶賠償430萬元。（圖／示意圖與本案無關／免費圖庫 pakutaso）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名17歲男高職生2018年4月間在李男、劉男等4名人誘導下，因債務糾紛，在家中拘禁39歲陳姓男子，強迫陳男吞下不明藥物，並輪流痛毆，導致陳男傷重不治；男高生被判徒刑5年6月，受害人附帶民事求償，因男高職生未成年，單親母需連帶賠償死者父母230、200萬元。

死者陳男因與李、劉等人有債務糾紛，一直避不見面，李、劉兩人搜尋多日終於2018年4月12日零時，在新北市三重區堵到陳男，便挾持到涉案男高職生位在台北的家中拘禁，先強迫陳男在和解書上簽字，並打電話要求家人借錢還債，還強迫陳男吞下不明藥物，所有人分持鎚、鋁棒痛毆，再將陳男剃光頭、逼迫唱歌等兇殘手段凌虐。

陳男最後終不堪凌虐傷重倒地，李劉等4人及男高職生，見狀逃離現場，陳男因未及時送醫，案發當天上午9時許，傷重不治。案後等人被逮捕到案，基隆地方法院依共同致死傷害罪，判決男高職生有期徒刑5年6月，同案李、劉等4人另案起訴，被台北地方法院判決有罪。

判決後受害者陳男的父親，提起刑事附帶民事賠償訴訟，請求男高職生及母親連帶賠償殯葬費、自己與妻子的精神撫慰金、扶養費等，共計809萬餘元。2019年5月間，法院判決男高生和他的母親，需連帶賠償陳父30萬元殯葬費及200萬元撫慰金共230萬元。

陳母另行提起侵權行為要求賠償，請求賠償扶養費322萬元、精神慰撫金300萬元，總計622萬元，法院近日判決男高職生及母親，需連帶賠償陳母200萬元，合計總共要賠償430萬元，全案仍可上訴。

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