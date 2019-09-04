中央印製廠：新式身分證印製無「轉包」一事　嚴密把關資料、人員流動防洩個資

▲ 新式身分證樣張。（圖／翻攝自內政部官網）

記者李瑞瑾／台北報導

中央印製廠今（4）日針對新式身分證相關的作業流程、設備材料，與國人個資相關問題作出回應，表示印製工作將於中央印製廠內執行，並不會將工作轉包，招標過程也公開透明、沒有「為某些國外大廠量身打造之情事」，並強調印製過程也會層層把關，將資料加密並管制出入場內人員，以確保安全無虞。

有關「中央印製廠將新式身分證印製工作轉包」事宜，中央印製廠表示，新式身分證預計明（109）年10月開始換發，於印製作業啟動前，會依據內政部需求購入相關設備及材料；此等準備階段之設備及材料採購，並非「轉包」。另外，印製作業啟動後，中央印製廠將在內政部之嚴格監督下，於廠內切實執行印製工作，不會將印製工作轉包。

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而有關「新式身分證設備及材料採購是為某些國外大廠量身打造」一事，中央印製廠說明，印製設備及材料採購尚在公開閱覽程序中，招標文件目前僅係草案文字，尚未定案；相關猜測與質疑，應無必要。另為使招標作業公開透明、避免爭議，本採購案參照「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」辦理公開閱覽，徵求廠商及民眾意見，以作為招標文件調整、定案之參考；並將於9月5日辦理公開說明會，絕無為某些國外大廠量身打造之情事。

有關「中央印製廠另開標案國人個資恐外洩」之擔憂，中央印製廠表示，印製工作所需設備及材料之採購，並未涉及國人個資，相關臆測顯非事實。印製過程應遵循之個資及資安保護事宜，中央印製廠將依循內政部所訂規範辦理，除專線傳輸、資料加密、工作區域封閉、人員進出管制外，內政部亦會進行層層授權與查驗，確保安全無虞。