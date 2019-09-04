經濟部放棄上訴亞泥礦場展延案　徐旭東首表態：當然委屈

▲遠東集團董事長徐旭東首度為亞泥案發聲，坦言非常委屈。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

台北高等行政法院7 月判決，撤銷「亞泥礦場展延案」訴願決定及原處分，經濟部2日拍板決定不上訴；遠東集團、亞泥董事長徐旭東今（4）日首度表態「很遺憾政府沒有上訴，這是通案」，他強調未來將持續與政府溝通，期間營運不受影響。

徐旭東今日出席「工商協進會第25屆第6次理監事聯席會議」，會後接受採訪時，首度針對亞泥礦權展延遭撤銷一案發表看法，徐旭東坦言「當然有委屈」，並提到這是一個通案，將牽涉到很多其他相同情況，影響上百戶家庭，不過政府可能有其他考量，未來將持續與政府溝通，最後他也強調「這對集團營運不會有影響」。

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另外，工商協進會理事長林伯豐在會議一開始時，也聲援台泥、亞泥，認為現行的「礦業法」未納入原住民部落諮商、同意、參與等規定，不應以此要求業者，建議政府應該要重視此事，保障廠商投資、勞工就業權利。

亞泥在花蓮新城山礦場礦權，在2017年11月22日到期，亞泥2016年向經濟部申請展延，經濟部於2017年3月核發20年礦權展延，礦業權有效期限至2037年11月22日，環團與當地居民向台北高等行政法院提起行政訴訟，要求撤銷亞泥礦權展延一案，台北高等行政法院在7月判決環團與當地居民勝訴。

