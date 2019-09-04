日本汽車8月在韓銷量大減！比去年同期下滑57%　遭南韓消費者強力抵制

▲日韓貿易戰越演越烈，日本汽車產業也受貿易戰漣漪衝擊。（圖／路透）

記者趙正瑋／綜合報導

日韓貿易戰越演越烈，日本汽車產業也受貿易戰漣漪衝擊，南韓汽車進口商和經銷商協會 (KAIDA)在今（4）日公佈8月份日本在南韓之汽車銷售數據。由於南韓消費者抵制，導致日本汽車銷售量嚴重下滑。

據《CNBC》報導，8月份日本汽車在韓銷售量與去年同期相比下跌57％至1,398輛，比7月份的下滑17％幅度更大。

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日本7月決定對韓國限縮光阻劑、氟化聚醯亞胺、氟化氫等 3 種半導體及面板等所需關鍵原料，這導致韓國消費者抵制日本產品，如啤酒、衣服、汽車和旅遊。

日韓貿易戰起因於第二次世界大戰期間，日本企業強徵南韓勞工，於是兩國在1965年簽訂「日韓請求權協定」，日本對南韓提供無償經濟援助，但南韓也須放棄所有索賠權，不過南韓總統文在寅上台後，再度要求日本對強徵勞工一事賠償，所以兩國關係急速惡化。

此外，報導內容指出，8月份豐田（Toyota）在韓銷售量與去年同期相比下滑59％至542輛，而本田（Honda）銷量更是大跌81％至138輛。

LEXUS是韓國最暢銷的日本品牌，8月銷售量達到603輛，與去年同期相比成長7.7％，但較7月下滑39％。