貿協攜手日本貿易振興機構雅加達辦事處　協助台商日商拓展印尼市場

▲印尼首次台日企業合作媒合會於芝卡朗市盛大舉辦。（圖／外貿協會提供）



記者余弦妙／台北報導

外貿協會與日本貿易振興機構雅加達辦事處（JETRO Jakarta）在印尼汽機車產業聚落芝卡朗市(Cikarang)舉辦，「臺日共同拓展第三國市場」專案第一場台日企業媒合會，共計40多家臺灣與日本企業參與，進行一對一媒合，搭建台日交流平台。

外貿協會市場拓展處副處長李文鉦指出，經過外貿協會與日本貿易振興機構多年的密切互動，「台日共同拓展第三地市場」的主要目標即是創造一個有效的互動平台，增進台商、日商對彼此的了解與認識，進而促成產業鏈結與合作。目前印尼擁有超過2000家台商，具備製造與銷售能力，在東南亞國家又擁有深厚的華僑人脈，形成綿密的網絡，台商因而能在供應鏈中有絕佳的彈性與客制化能力；日本知名的汽機車、家電企業布局印尼市場多年，但隨著當地需求不斷成長，仍有擴大產能與尋求合作夥伴的空間。因此，印尼成為促進台日企業合作最重要的市場之一。

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另外，JETRO Jakarta所長鈴木啟之表示，JETRO與外貿協會在2017年同意加強在拓銷東南亞國協市場的合作，自去年的交流會後，今年首度辦理一對一台日企業媒合，希望藉此開啟超過2000家印尼日商與印尼廣大台商的合作之門，當地日商中又以汽車產業發展最為成熟，多集中在西爪哇省Cikarang與Karawang，隨著印尼當地經濟起飛，越來越多日商也積極尋找合作夥伴，盼望藉由這次的活動能促成更多台日合作。

其中，瑞穗銀行台北分行田邊久人副支店長也來到這次活動擔任講者，他特別提到瑞穗銀行台北分行一直以來都致力促成協助台日企業間的合作，2019年與外貿協會簽署MOU，希望透過瑞穗銀行在東協市場的各據點，創造更多台日企業在東協市場的合作機會。

這次媒合會涵蓋27家汽車零配件、電子與基礎工程相關的台商，包含台達電子印尼分公司、建大工業、神達數位、驊盛車用電子等，活動中安排台、日商上台相互簡介自身產品與優勢，並辦理一對一媒合，其中，日商對建大工業的各式輪胎有高度採購興趣，後續金額達數十萬美元。

台商表示，這次活動是一個良好的溝通互動平台，推廣方式是一個很好的敲門磚，能認識更多當地的商業夥伴，以往台商都是幫日商代工，在大環境不斷改變下，台日合作的模式也有所不同，透過這樣的活動平台，進一步了解現階段的台日企業需求，對接兩方企業之供需，形成雙贏的解決方案(Total solution)。

