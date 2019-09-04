瑞信科技論壇：明年新iPhone將加速5G普及　看好科技產業中長期表現

▲ 瑞信台灣證券研究主管Randy Abrams（左）、亞洲科技研究部主管Manish Nigam（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

年初到夏天全球股市表現強勁，但總體經濟與貿易戰的挑戰都影響到投資人信心。而今年以來台股表現名列前茅，台灣在股市表現上，不只科技類股，還有其他包含消費需求等都領先很多其他亞洲國家。貿易戰爭引發的不確定性引響企業資本支出與庫存，也會對未來企業營收與獲利帶來壓力，儘管短期市場還是有擔憂的地方，但依舊看好中長期有好的表現。

臺灣證券交易所總經理簡立忠表示，臺灣上市公司體質相當健全，即使面臨美中貿易戰影響，2019年1至7月全體上市公司營收仍達17.9兆元，較去年同期成長1.33%。而今年全體上市公司預計發放的現金股利高達1.3兆元 ，不但再創歷史新高，也是連續第四年超過1兆元水準。

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瑞信證券亞洲科技研究部主管Manish Nigam指出，台灣整個科技產業都會有不錯投資機會，並且優於其他景氣循環股，帶來最大機會的就是5G技術的普及。目前有8國家有5G服務，也有許多國家已經開始標售5G頻譜，預計明年下半年5G會有很大程度普及。

Manish Nigam預期，2020年下半年主要國家都有5G服務，目前安卓陣營已有很多廠牌都有5G手機推出，蘋果也將在明年推出5G手機，明年可說是5G通訊服務元年，且不僅高階手機，連中階手機也可能推出5G機款，例如三星的A系列手機等，預計5G手機不會比現在的手機貴很多。

Manish Nigam認為，明年手機出貨量會達到1.58億支，且有一半以上都是5G手機，並看好這份額會有更多上漲空間。此外，明年這時候蘋果推出的5G手機上市，也會讓各大電信商都要開始推出5G服務，否則用戶可能出走到其他電信使用5G服務。

展望未來，瑞信證券台灣證券研究主管Randy Abrams認為，對整個台灣市場還是相當樂觀，雖然2019年還是會有雙重淺跌式觸底，但在晶片越來越複雜、加工製程越多的情形下，封測模組利潤也都會越來越高，台灣也可以跟上這波上漲走勢。雖然對短期看法較為悲觀，但在中長期來說十分樂觀，投資人可以思考近兩年的投資布局。

第20屆「瑞信亞洲科技論壇」9月4日至6日於台北舉行，由台灣證券交易所與瑞士信貸證券共同舉辦，此次活動為雙邊自2009年來第11次合作，活動吸引近350位機構投資人與逾110家企業代表出席，包括台灣上市櫃公司79家。本論壇為亞太科技業者與全球投資人年度盛會，透過上市公司與投資人雙向交換意見的機會，讓全球機構投資人看見台灣優質企業。