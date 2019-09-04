去年國人平均花多少？　主計總處公布答案26萬6千

▲行政院主計總處公布去（107）年每人平均消費金額為26萬6千元。（圖／記者紀佳妘攝）

記者余弦妙／台北報導

主計總處公布國人去（107）年每人平均消費金額為26萬6千元，平均每戶家庭消費支出81萬1千元，較106年增加0.6個百分點，約2000元。

根據行政院主計總處最新家庭收支調查結果顯示，107年平均每戶消費支出81萬1千元，與106年相當，但是與87年相比，則平均年增1.1%；將家戶消費支出除以戶內人數，折算出每人平均消費金額為26萬6千元，比106年增加0.6個百分點，大約是2000元，與87年相比增加9萬5千元，平均年增2.2個百分點。

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主計處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，家庭收支調查每年都會針對國人的「食衣住行育樂」進行調查，從這次的調查中也能看出，住的部分還是暫居花費最高，不過從往年數據上來看，也能觀察到國人在食的方面開銷逐年遞減，且107年的醫療更是直接超過飲食。

另外，遠東集團董事長徐旭東今日出席「工商協進會第25屆第6次理監事聯席會議」會後接受採訪，針對主計總處公布下半年的景氣預測樂觀，徐旭東說，台灣的消費力還算「蓬勃」，但業者也不能因此止步，還需要再更努力一點，因為消費者的變化很大，要隨時跟著趨勢走才能符合消費者的需求，才不會被市場淘汰。

▼遠東集團董事長徐旭東表示，台灣人的消費力算是滿強的。（圖／記者余弦妙攝）



