世足資格賽／首戰強敵約旦　陳柏良：像個男人去拚

▲中華男足隊長陳柏良。（圖／記者林育正攝）



記者林育正／台北報導

4年一度的世界盃足球賽資格賽再度開戰，5日中華男足將在台北田徑場面對排名99的強敵約旦。效力中甲浙江綠城的指標球星「台灣隊長」陳柏良也喊話勉勵全隊：「像個男人去拚！」

這次中華男足與澳洲、約旦、科威特、尼泊爾同組，各個對手都不好對付，中華男足在歷史上從來沒有贏過上述隊伍。「我對抽籤沒太多看法，沒有一場比賽好踢，每場都很重要，世界盃是一生之中最重要的比賽。」陳柏良接著笑說：「不管對誰都要盡全力去比，唯一有區別的是票房吧。」

「我們一定會遇到很多困難，但不是沒有機會。要更像男人一點去拚這場比賽，更勇敢，更有殺氣，讓他們知道這是我們的主場。我們想要贏球攻守轉換必須做好，做得好的話很有機會拿下比賽。」

中華男足不僅還沒贏過這次4個對手，過去也未曾在世足資格賽拿下積分，但隊長陳柏良不以為意。「我只知道我每場都想贏，積分拿1分拿3分不用想這個事，目標永遠都是要拿下這場比賽。明天比完最重要的就是下一場比賽。」

多年下來，陳柏良也從過去中華隊最年輕隊長成為31歲的老大哥，是隊上最可靠的成員。「年齡真的只是一個數字，很多人只要你狀態不好，就拿年紀說你怎麼樣，但我還是一直在努力。很多人踢到那個年紀還是很努力，只是取決於要與不要。」