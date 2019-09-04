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權值股領漲！台股收盤上漲99點　三大法人合計買超82.65億元

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▲台股大漲，股市配圖。（圖／記者林敬旻攝）

▲台股收盤上漲99點。（圖／記者林敬旻攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（4）日震盪走高，盤中並收復10,600點關卡，並在10,620點附近徘徊，午盤後才有較大漲幅，一度突破季線來到10,670點，終場上漲99點、以10,657點作收，漲幅0.94%，成交量1,050.79億元。

三大法人合計買超82.65億元，其中自營商買超28.49億元，投信賣超1.68億、外資及陸資買超55.85億元。

請繼續往下閱讀...

電子三雄今日全數收高，股王大立光（3008）收在3980元、上漲0.76%；台積電（2330）收在257.5元、上漲1.38%；鴻海（2317）以74.3元作收，上漲0.95%。

其他權值股如台塑（1301）、南亞（1303）漲幅超過1%，台塑化（6505）、中華電（2412）、台化（1326）、國泰金（2882）、聯發科（2454）等都收紅。

今日各大類股幾乎全數走高，半導體、部分傳產、光電等類股漲逾1%，僅電器電纜類股小幅下跌。

半導體類股中，南亞科（2408）昨（3）日公布8月營收為52.22億元，較上月增加14.12%，較去年同期減少36.57%，為近9個月來新高，南亞科並宣布將調升第3季的位元銷售量，今日股價開高走高，終場上漲2.53%。其他上漲個股包含瑞昱（2379）、聯電（2303）、南茂（8150）、立積（4968）、致新（8081）等。

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