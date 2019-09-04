Visa秘書服務APP上線！　機票、住宿、票券預定通通一次搞定

▲Visa宣布在台推出「Visa秘書服務APP」全新服務，從機票、住宿到票券預定通通一次搞定。（示意圖／凱基銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

為提供更完善的服務，Visa最新宣布在台推出「Visa秘書服務APP」全新服務，透過數位平台，提供Visa無限卡持卡人一天24小時、365天全年無休的尊榮秘書服務，從機票、住宿到票券預定，一次滿足頂級卡友的各種需求。

Visa這次推出的「Visa秘書服務APP」鎖定高端客群，服務內容包含預定指定飯店、米其林餐廳、高爾夫球俱樂部等，甚至能協助安排送花、私人購物行程等，讓所有Visa無限卡持卡人不管身在全球各地，都享有個人化的尊榮禮遇與貼身服務。

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Visa台灣區總經理麻少華表示，台灣位居全球行動數據使用率第二，而高端消費持卡人對數位行動的使用習慣正不斷增加且更為多元，其中許多以行動裝置進行旅遊預定，Visa秘書服務APP也能提升其旅遊、娛樂、休閒的相關體驗。

在APP內的「Live Chat」功能可隨時與Visa秘書服務專員，進行線上即時諮詢，不僅能提供全球15國際城市五星級合作飯店服務，也能協助預定遊艇出遊、文化體驗等，並可依據卡友個人喜好，APP首頁設定專屬的精選優惠和特別禮遇。

此外，Visa特別與東京、曼谷、首爾、香港、上海當地的米其林星級餐廳及知名餐廳合作，Visa無限卡持卡人只要透過該款APP，即可隨時隨地預訂合作餐廳，並享有優先預約、套餐優惠、免費迎賓飲品或開胃小點等獨享服務。