NCC罰20萬、3年內排除黨政軍投資　觀天下換照有條件過關



▲汐止「觀天下」有線電視（圖／播攝GoogleMap）



記者陳世昌／台北報導



國家通訊傳播委員會(NCC)4日決議「觀天下有線電視」以附款許可方式准許其9年一次的經營執照換發，由於觀天下上層股東有台灣大、富邦金控、鴻海等上市公，再上層有黨政軍基金投資，仍有違反《有線廣播電視》法黨政軍條款的事實，NCC依法決議核處新台幣20萬元，並應自換照後3年內改正違反黨政軍條款之情事。



NCC發言人蕭祈宏表示，有關「觀天下案」的三點決議如下：



一、該公司應自核准換照起3年內，改正違反黨政軍條款情事。依行政程序法第93條第2項第4款規定，保留本行政處份之廢止權，如該公司未於期限內改正完成，NCC得依法廢止該公司執照。



二、該公司補正資料、面談承諾事項，均列為營運計畫之一部份，請該公司就有線廣播電視法第24、25條之法定業務切結，並依委員會議意見確實執行，相關情形將納為未來評鑑及換照的重點審查項目。



三、觀天下經由台灣大哥大、富邦金控、鴻海，受政府公營機構間接投資，涉違反有線廣播電視法第10條第1項規定，核處新台幣20萬元，並自核准換照日起3年內改正違反黨政軍條款情事。



▲NCC為「觀天下有線電視」換照案召開公聽會。（圖／記者李毓康攝）



蕭祈宏表示，除了黨政軍條款之外，此案較有爭議的部份是整個凱擘、台固系統的市占是否超過法定三分之一的規定，也有委員質疑「大新店民主」、「屏南」是不是跟他們有策略聯盟或是關係企業？

蕭表示，觀天下及台固、台灣大他們有承諾，「大新店民主」、「屏南」絕對不是他們關系企業，也有做出切結，做為營運計畫的一部，如果有違反，NCC會保留整個換照許可。

蕭祈宏強調，就目前的資料看起來，凱擘、台固共17家系統的市占約31%多，並沒有達三分之一紅線，「他們有切結大新店民主、屏南不是關係企業，如果有新事證，NCC隨時會檢驗」。

蕭祈宏強調，凱擘旗下的豐盟有線電視申請擴區到花蓮經營，市占是否達到三分之一的紅線，與觀天下的市占檢視是獨立不相關的問題，在許可與否仍會重新檢視。