挑戰臉書的Libra！Telegram擬發行自家加密貨幣「Gram」

▲通訊軟體Telegram擬發行加密貨幣Gram。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

熱門加密通訊軟體Telegram，日前傳出有個已秘密進行1年的計畫，就是推出自家加密貨幣「Gram」，主要是希望能在發行加密貨幣的市場中擊敗臉書。臉書計畫在2020年發行自家加密貨幣Libra。

Gram是由俄羅斯人創辦的Telegram旨在建立一個更好懂的服務，使用上跟比特幣(Bitcoin)等多種加密貨幣相比更加簡單。Telegram表示，希望建立一種「標準加密貨幣，可供一般人日常生活經常性價值交換行為使用」。

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除此之外，Telegram也期望建立一個安全、快速的支付系統，目標是「在新的去中心化經濟方面，成為Visa與Mastercard的替代選項」。

由於急於打敗社群媒體巨頭臉書， Telegram正在加緊衝刺，《紐約時報》日前引述匿名投資人消息報導，首批Gram幣可能在2個月內進入市場流通。

法國加密貨幣交易所Coinhouse的主管瓦倫特（Manuel Valente）說：「Facebook和Telegram看到了一個發展空間，但這會讓國家產生失去影響力的恐懼，因為加密貨幣意味著在沒有中央權威的情況下運作」。