國民黨提告林峯正　黨產會：受訪內容可受公評　切莫扭曲

▲黨產會主委林峯正。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

行政院黨產會主委林峯正日前說，如果明年大選國民黨贏得過半數立委席次，黨產會將被關門，黨產清理工作也會一切歸零。國民黨4日召開記者會，提告林峯正涉嫌觸犯誹謗罪及違反選罷法。對此，黨產會回應，林峯正日前接受媒體訪問，該次受訪回應內容皆屬可受公評之事，盼國民黨切莫扭曲。

黨產會呼籲，國民黨應正視社會大眾對於落實轉型正義之期待，主動處理不當黨產。唯有坦然面對不當黨產問題，依法將不當取得財產歸還國庫，方能符合國家總體利益及公益原則。

國民黨委任律師葉慶元表示，林峯正稱如果明年選舉民進黨敗選，追查黨產工作將無疾而終，這是不實指控，也對國民黨選情造成影響，他也強調，國民黨早說要全數捐出黨產，因此無論民進黨明年敗選否，國民黨都會捐出黨產，林峯正的發言已失行政中立立場，也有違應獨立公正行使職權的原則，近日就會正式提告。

國民黨行管會主委邱大展則表示，過去國民黨一直與黨產會秘密協商，有關該黨執行第19屆全代會決議黨產全數捐做公益的相關資料、記錄，也都早已提供給黨產會，林峯正卻說國民黨要保留黨產，這是故意抹黑，幫助民進黨選舉。

邱大展說，依照政黨法規定，國民黨非辦公使用的黨產今年12月必須全數處理完畢，而且總計117筆不動產今年1月就已報請黨產會同意在12月處分完畢，但到目前為止，還有88筆黨產會不同意出售，怎麼可以說國民黨想要保留黨產？「打人變成救人」，中投公司股權處分問題也是一樣的情況。

邱大展懷疑，民進黨政府的內政部長徐國勇、金管會主委顧立雄、林峯正三個人已共同密謀消滅國民黨。