　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

再生能源發電比較貴？　工研院借鏡歐美日經驗分享

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲左起為英國離岸再生能源整合開發中心應用研究總監黃宗華、 美國南加州愛迪生公司執行總監邱維倫、工研院院長劉文雄、美國德州大學阿靈頓分校電機系教授李偉仁、日本名城大學理工學部電器電子工學科副教授益田泰輔。（圖／記者姚惠茹攝）

▲左起為英國離岸再生能源整合開發中心應用研究總監黃宗華、 美國南加州愛迪生公司執行總監邱維倫、工研院院長劉文雄、美國德州大學阿靈頓分校電機系教授李偉仁、日本名城大學理工學部電器電子工學科副教授益田泰輔。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（4）日舉辦「2019永續能源策略國際研討會」，邀請歐洲、日本、美國德州與加州等來自產學界的專家，分享先進國家電力發展經驗以及成功要素，其中盛產石油的美國德州，風力發電卻是最大的供電來源，而且全部建置完成之後，電價反而降下來。

工研院院長劉文雄表示，世界先進國家紛紛降低對傳統發電的依賴度，投入再生能源懷抱，台灣同樣訂立2025年再生能源佔比20％的目標，但是再生能源佔比提高，如何解決間歇性問題維持供電穩定，成為未來必須面對的挑戰。

請繼續往下閱讀...

美國德州大學阿靈頓分校電機系教授李偉仁分享，德州盛產石油，雖然石化燃料成本低廉，但事德州認同再生能源的重要性，因此大力發展風力發電，根據當地電力系統運營商德克薩斯州電力可靠性委員會 （ERCOT）統計，風力發電總裝機容量已超過20GW，目前已是全美風力發電裝機容量最大的州。

李偉仁指出，德州主要是透過公私部門的協力，讓風力發電成本已足以跟燃煤等傳統發電比擬，產業界紛紛投入，像是美國企業亞馬遜就在德州建置大型風電場，而且原本以為使用再生能源的電價較貴，但是全部建構完成之後，電價反而降下來。

德州風電的成功發展要素，李偉仁表示，第ー就是提供生產稅抵免（Production Tax Credit）的激勵措施，鼓勵發展再生能源；第二是制訂市場規則，以利大量風電併網運行；第三是德州從可能發展風力發電的區域進行分析，分析完後才制定發展方案；第四是德州風力發電父田ERCOT ISO（獨立承统營運中心）統一進行預測後，再由各風場確認；第五則是系統營運，減少因預測誤差對頻率控制輔助服務的需求，這些都值得台灣借鏡。

美國南加州愛迪生公司執行總監邱維倫說，加州透過再生能源、需量反應、節約能源等方式解決尖峰用電狀況，2025年加州最後一間核能電廠正式除役後，正式適入非核家園，加州也將「100％乾淨電力」設立為法定目標，未來將不再建設燃煤等傳統發電廠。

英國離岸再生能源整合開發中心應用研究總監黃宗華表示，英國是發展再生能源非常成功的國家，不僅從技術與法规多方面下手，並克服海流與生態等天然挑戰，讓離岸風電產業蓬勃發展，帶動英國成為全球離岸風電安裝容量最高的國家。

日本名城大學理工學部電器電子工學科副教授益田泰輔表示，福島核災後，日本開始正視到核電所帶來的副作用，開始努力發展再生能源為核心，全力推動太陽能、離岸風電產業，要讓這些綠電成為未來20年到30年的發電主力之一，這些都可以作為台日雙方互相學習的做法。

ET快訊
林鄭月娥召集建制派議員　港媒：可能將撤回逃犯條例
玲玲雨區再擴大！北北基18縣市全面「豪大雨特報」
烏來簡小弟卡石縫「撈不起來」　爸哽咽吐去年同一句話才帶兒上岸
大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話　2年失控記錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／基金千檔怎麼挑？　專家告訴你關鍵法則

工商協進會理事長林伯豐：建議政府廢除貨物稅！

再生能源發電比較貴？　工研院借鏡歐美日經驗分享

中美貿易戰升溫　台企面臨7大風險　獲利與現金流緊張

謝金河：全世界負殖利率債券逼近17兆美元　企業債也出現負殖利率　

台積電基金會張淑芬勤走第一線　獲香港愛心獎

「富櫃200指數神算王」活動倒數雙加碼！新增百項好禮等你拿

王令麟：跟著我一定讓你賺錢！東森天美仕今年業績上看4億

台巴經濟合作協定決議文生效　雙方共45項產品獲優惠關稅

與樂天簽競業限制條款　國票金否認與安泰銀的婚事近了

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

影／基金千檔怎麼挑？　專家告訴你關鍵法則

工商協進會理事長林伯豐：建議政府廢除貨物稅！

再生能源發電比較貴？　工研院借鏡歐美日經驗分享

中美貿易戰升溫　台企面臨7大風險　獲利與現金流緊張

謝金河：全世界負殖利率債券逼近17兆美元　企業債也出現負殖利率　

台積電基金會張淑芬勤走第一線　獲香港愛心獎

「富櫃200指數神算王」活動倒數雙加碼！新增百項好禮等你拿

王令麟：跟著我一定讓你賺錢！東森天美仕今年業績上看4億

台巴經濟合作協定決議文生效　雙方共45項產品獲優惠關稅

與樂天簽競業限制條款　國票金否認與安泰銀的婚事近了

中職／回憶07-09三連霸榮耀時刻　劉芙豪復古祭回娘家

賣場遭血洗奪26命　沃爾瑪宣布「停賣手槍與突擊步槍彈藥」

世足資格賽／王建明國籍疑雲無法上陣　願為台灣放棄韓國國籍

台北公開賽／擊敗戴資穎爆紅印象深　安洗瑩今年目標衝前16位

風向逆轉！《D社》對話曝光「具惠善3度變心」　韓網：她好可怕

抓寶囉！全台唯一「寶可夢」新北登場 順遊60處景點

中職／尼克斯對兄弟有一套　運彩開盤看好桃猿

要生了！新手爸緊張　台南交警協助開道母女均安

中職／富邦悍將中秋夜　搖滾女王楊乃文登台開唱

3寶貝開學...洗碗槽超狂「馬陸照」曝光！媽滿手泡沫崩潰　釣出一堆苦主

財經熱門新聞

即／大樂透獎號出爐　中秋加碼百..

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

凱擘CEO王鴻紳大搞壟斷伎倆

關稅後首交易日　美股暴跌400..

國票金否認　與安泰銀婚事

索尼宣佈出售奧林巴斯全部持股

航太龍頭漢翔受惠新式高教機商機..

貿易戰關稅+製造業萎縮　美股道..

鴻海副董事長李傑因個人規劃　辭..

平均2張中1張！中秋應景刮刮樂..

英鎊匯價創一個月來新低！　換新..

華映確定大量解僱2100名員工..

泛富邦有線第四度被檢舉違反公平..

泡麵界帝王喊醉了！統一攜手馬諦..

更多熱門

相關新聞

櫥窗顯示購物資訊　工研院「全球首展雙人虛實互動智慧窗」

智慧顯示展（Touch Taiwan 2019）今（28）日在南港展覽館登場，工研院展出智慧零售、智慧教育、智慧醫療、智慧交通等4大顯示創新應用，包括「全球首展雙人虛實互動智慧窗」、「可降低手術下刀風險之透明顯示互動模組」、「低相位差無色聚醯亞胺薄膜」。

推動無形資產計價融資　工研院攜手台企銀、信保基金助攻創業家

加速催生新創獨角獸　工研院攜產業創「ST MAKE+聯盟」

即時監控工廠產能　工研院攜富強鑫、全球傳動推「智造解決方案」

身障者的福音！　工研院研發仿生手爪...軟性物體也能抓取

關鍵字：

工研院劉文雄永續能源再生能源

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

好市多中和店將實施新政策　網推爆

娶26歲乖乖牌嫩妻！發現老婆「藏7年秘密」他崩潰要離婚：

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面