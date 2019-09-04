再生能源發電比較貴？　工研院借鏡歐美日經驗分享

▲左起為英國離岸再生能源整合開發中心應用研究總監黃宗華、 美國南加州愛迪生公司執行總監邱維倫、工研院院長劉文雄、美國德州大學阿靈頓分校電機系教授李偉仁、日本名城大學理工學部電器電子工學科副教授益田泰輔。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

工研院今（4）日舉辦「2019永續能源策略國際研討會」，邀請歐洲、日本、美國德州與加州等來自產學界的專家，分享先進國家電力發展經驗以及成功要素，其中盛產石油的美國德州，風力發電卻是最大的供電來源，而且全部建置完成之後，電價反而降下來。

工研院院長劉文雄表示，世界先進國家紛紛降低對傳統發電的依賴度，投入再生能源懷抱，台灣同樣訂立2025年再生能源佔比20％的目標，但是再生能源佔比提高，如何解決間歇性問題維持供電穩定，成為未來必須面對的挑戰。

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美國德州大學阿靈頓分校電機系教授李偉仁分享，德州盛產石油，雖然石化燃料成本低廉，但事德州認同再生能源的重要性，因此大力發展風力發電，根據當地電力系統運營商德克薩斯州電力可靠性委員會 （ERCOT）統計，風力發電總裝機容量已超過20GW，目前已是全美風力發電裝機容量最大的州。

李偉仁指出，德州主要是透過公私部門的協力，讓風力發電成本已足以跟燃煤等傳統發電比擬，產業界紛紛投入，像是美國企業亞馬遜就在德州建置大型風電場，而且原本以為使用再生能源的電價較貴，但是全部建構完成之後，電價反而降下來。

德州風電的成功發展要素，李偉仁表示，第ー就是提供生產稅抵免（Production Tax Credit）的激勵措施，鼓勵發展再生能源；第二是制訂市場規則，以利大量風電併網運行；第三是德州從可能發展風力發電的區域進行分析，分析完後才制定發展方案；第四是德州風力發電父田ERCOT ISO（獨立承统營運中心）統一進行預測後，再由各風場確認；第五則是系統營運，減少因預測誤差對頻率控制輔助服務的需求，這些都值得台灣借鏡。

美國南加州愛迪生公司執行總監邱維倫說，加州透過再生能源、需量反應、節約能源等方式解決尖峰用電狀況，2025年加州最後一間核能電廠正式除役後，正式適入非核家園，加州也將「100％乾淨電力」設立為法定目標，未來將不再建設燃煤等傳統發電廠。

英國離岸再生能源整合開發中心應用研究總監黃宗華表示，英國是發展再生能源非常成功的國家，不僅從技術與法规多方面下手，並克服海流與生態等天然挑戰，讓離岸風電產業蓬勃發展，帶動英國成為全球離岸風電安裝容量最高的國家。

日本名城大學理工學部電器電子工學科副教授益田泰輔表示，福島核災後，日本開始正視到核電所帶來的副作用，開始努力發展再生能源為核心，全力推動太陽能、離岸風電產業，要讓這些綠電成為未來20年到30年的發電主力之一，這些都可以作為台日雙方互相學習的做法。