工商協進會理事長林伯豐：建議政府廢除貨物稅！

▲工商協進會今日召開第25屆第6次理監事聯席會議。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會理事長林伯豐今（4）日指出，支持政府廢除印花稅，未來會持續向政府建議，應該要廢除貨物稅，尤其是非油氣類的貨物，像是水泥、玻璃等民生貨物更應該要廢除。

對於行政院前院長陳冲昨日示警，中美貿易戰使台灣得到轉單效應的情況，使我國貿易順差增加，直逼美國評定匯率操縱國標準之一的200億美元，目前，台灣在匯率操縱國標準上，已有1.5項達標，應小心貿易戰池魚之殃，以免讓台灣變成匯率操縱國。對此，工商協進會理事長林伯豐指出，央行在匯率的操作應會妥善應對，以往都做得不錯，這次應該也會慎重處理，政府應該要做的是以台商利益為重。

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林伯豐表示，匯率操作一直以來都是央行的決定權，且央行一直以來也都做得很好，因此「我認為這是應該也會慎重處理」，但中美貿易戰對台灣的整體經濟損失還是滿大的，因此利用匯率來增加外銷其實是正確的方向。

對於陳冲的示警，林伯豐認為，如果有這個問題的話，政府應該要更慎重解決，但還是希望政府能先妥善因應台商在面臨中美貿易戰的損失，應該要以台商的利益為重，才能同時避免被列為操縱國。

面對美國9月加重關稅，林伯豐認為，目前中美貿易戰將會持續，問題也將越來越嚴重，且就他觀察，現在整個產業對於自家產業鏈將會重新配置、對於投資地點的重新安排、企業的轉型升級，另外，市場安排及人才培育也都會持續投入中，因此林伯豐認為政府應該要做的就是積極配合台商回台，幫助台商度過這次的難關。

▼工商協進會理事長林伯豐表示，未來還會持續向行政院建議要求廢除貨物稅。（圖／記者余弦妙攝）



