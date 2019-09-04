　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

工商協進會理事長林伯豐：建議政府廢除貨物稅！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者余弦妙攝）

▲工商協進會今日召開第25屆第6次理監事聯席會議。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

工商協進會理事長林伯豐今（4）日指出，支持政府廢除印花稅，未來會持續向政府建議，應該要廢除貨物稅，尤其是非油氣類的貨物，像是水泥、玻璃等民生貨物更應該要廢除。

對於行政院前院長陳冲昨日示警，中美貿易戰使台灣得到轉單效應的情況，使我國貿易順差增加，直逼美國評定匯率操縱國標準之一的200億美元，目前，台灣在匯率操縱國標準上，已有1.5項達標，應小心貿易戰池魚之殃，以免讓台灣變成匯率操縱國。對此，工商協進會理事長林伯豐指出，央行在匯率的操作應會妥善應對，以往都做得不錯，這次應該也會慎重處理，政府應該要做的是以台商利益為重。

請繼續往下閱讀...

林伯豐表示，匯率操作一直以來都是央行的決定權，且央行一直以來也都做得很好，因此「我認為這是應該也會慎重處理」，但中美貿易戰對台灣的整體經濟損失還是滿大的，因此利用匯率來增加外銷其實是正確的方向。

對於陳冲的示警，林伯豐認為，如果有這個問題的話，政府應該要更慎重解決，但還是希望政府能先妥善因應台商在面臨中美貿易戰的損失，應該要以台商的利益為重，才能同時避免被列為操縱國。

面對美國9月加重關稅，林伯豐認為，目前中美貿易戰將會持續，問題也將越來越嚴重，且就他觀察，現在整個產業對於自家產業鏈將會重新配置、對於投資地點的重新安排、企業的轉型升級，另外，市場安排及人才培育也都會持續投入中，因此林伯豐認為政府應該要做的就是積極配合台商回台，幫助台商度過這次的難關。

▼工商協進會理事長林伯豐表示，未來還會持續向行政院建議要求廢除貨物稅。（圖／記者余弦妙攝）

▲▼工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者余弦妙攝）
 

ET快訊
林鄭月娥召集建制派議員　港媒：可能將撤回逃犯條例
玲玲雨區再擴大！北北基18縣市全面「豪大雨特報」
烏來簡小弟卡石縫「撈不起來」　爸哽咽吐去年同一句話才帶兒上岸
大逆轉！D社爆具惠善「無理狂罵安宰賢」完整對話　2年失控記錄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

影／基金千檔怎麼挑？　專家告訴你關鍵法則

工商協進會理事長林伯豐：建議政府廢除貨物稅！

再生能源發電比較貴？　工研院借鏡歐美日經驗分享

中美貿易戰升溫　台企面臨7大風險　獲利與現金流緊張

謝金河：全世界負殖利率債券逼近17兆美元　企業債也出現負殖利率　

台積電基金會張淑芬勤走第一線　獲香港愛心獎

「富櫃200指數神算王」活動倒數雙加碼！新增百項好禮等你拿

王令麟：跟著我一定讓你賺錢！東森天美仕今年業績上看4億

台巴經濟合作協定決議文生效　雙方共45項產品獲優惠關稅

與樂天簽競業限制條款　國票金否認與安泰銀的婚事近了

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

單身及婚育租金補貼9-2開跑囉 申請「懶人包」看這！最高5000元

車內遭警搜出甩棍！稱「用來防身」　他不知觸法遭送辦...最重可罰3萬

沒拔鑰匙車遭竊！司機攔機車狂追　賊沿路緊張連撞...卡紅燈跳車被逮

小亨堡看「飛飛翔翔」上台哭了　看到孩子生病..自責：我沒照顧好

《外星女生柴小七》胸肌摸到飽　狂往霸道總裁懷裡鑽...高甜來襲！

影／基金千檔怎麼挑？　專家告訴你關鍵法則

工商協進會理事長林伯豐：建議政府廢除貨物稅！

再生能源發電比較貴？　工研院借鏡歐美日經驗分享

中美貿易戰升溫　台企面臨7大風險　獲利與現金流緊張

謝金河：全世界負殖利率債券逼近17兆美元　企業債也出現負殖利率　

台積電基金會張淑芬勤走第一線　獲香港愛心獎

「富櫃200指數神算王」活動倒數雙加碼！新增百項好禮等你拿

王令麟：跟著我一定讓你賺錢！東森天美仕今年業績上看4億

台巴經濟合作協定決議文生效　雙方共45項產品獲優惠關稅

與樂天簽競業限制條款　國票金否認與安泰銀的婚事近了

中職／回憶07-09三連霸榮耀時刻　劉芙豪復古祭回娘家

賣場遭血洗奪26命　沃爾瑪宣布「停賣手槍與突擊步槍彈藥」

世足資格賽／王建明國籍疑雲無法上陣　願為台灣放棄韓國國籍

台北公開賽／擊敗戴資穎爆紅印象深　安洗瑩今年目標衝前16位

風向逆轉！《D社》對話曝光「具惠善3度變心」　韓網：她好可怕

抓寶囉！全台唯一「寶可夢」新北登場 順遊60處景點

中職／尼克斯對兄弟有一套　運彩開盤看好桃猿

要生了！新手爸緊張　台南交警協助開道母女均安

中職／富邦悍將中秋夜　搖滾女王楊乃文登台開唱

3寶貝開學...洗碗槽超狂「馬陸照」曝光！媽滿手泡沫崩潰　釣出一堆苦主

財經熱門新聞

即／大樂透獎號出爐　中秋加碼百..

人民幣匯價再創新低　換新台幣5..

凱擘CEO王鴻紳大搞壟斷伎倆

關稅後首交易日　美股暴跌400..

國票金否認　與安泰銀婚事

索尼宣佈出售奧林巴斯全部持股

航太龍頭漢翔受惠新式高教機商機..

貿易戰關稅+製造業萎縮　美股道..

鴻海副董事長李傑因個人規劃　辭..

平均2張中1張！中秋應景刮刮樂..

英鎊匯價創一個月來新低！　換新..

華映確定大量解僱2100名員工..

泛富邦有線第四度被檢舉違反公平..

泡麵界帝王喊醉了！統一攜手馬諦..

更多熱門

相關新聞

貿易戰成「時間拖延戰」　川普G7峰會後態度大轉變

中美貿易戰持續，目前雖傳除中美雙方將於九月份進行貿易談判，但詳細時間與地點仍未有確切的答案。剛結束度假的美國總統川普表示，目前中美談判計畫沒有改變，我們都期待未來會發生的事情。但面對1日開始美國對1120億美元中國商品加徵關稅，外界揣測兩方恐怕已經逼近撕破臉的狀態，因此對於談判時間才遲遲未有下文。

劉鶴會見「美中工作小組」主席

FedEx被控「非法收寄管制刀具」到香港

中美商會：美企已開始撤出中國

川普：貿易協商拖下去我會更強硬

關鍵字：

中美貿易戰印花稅關稅

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 一芳 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 台灣民眾黨 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

女歌手演唱會上辣舞　遭煙火彈炸穿水蛇腰

19歲女喊「想要」！處男勇敢去愛…下場超慘

快訊／烏來6歲簡小弟找到了

人妻熱戀同事懷孕　騙綠帽夫「補票」墮胎

具惠善死不離婚「犧牲自己」原因曝光！

郭台銘擴編美女幕僚群　劉宥彤遭分權

快訊／國一南下重大車禍！超車不慎追撞2貨櫃車　「打橫衝對道」全線封閉

即／畜牧場女員工「墜入攪拌機」遭肢解

雙颱接力！　玲玲豪雨時間表出爐

上海Costco開幕5天「爆退卡人潮」

玲玲還會長大最快今轉中颱！全台防2天豪雨

辣球友「打進洞」變小三！純情男星偷吃激吻女CEO

外公跌水溝亡　4歲孫女站水中哭整夜

好市多中和店將實施新政策　網推爆

娶26歲乖乖牌嫩妻！發現老婆「藏7年秘密」他崩潰要離婚：

更多

最夯影音

更多

洗完水管湧出濃稠「巧克力泉」　透明≠乾淨...地方媽媽嚇傻！

緊急狀況！台中貨車翻覆漏汽油　勇警果斷「揮舞警棍」破窗救人

她第一天上學...癌末爸爸不想錯過 坐救護車參加幼女開學典禮：圓夢

社會議題、指考題目全都難不倒　突襲實測銀行人員的英文能力！

里長阿公不帶牠出門...鬆獅痴等　聽到「你顧家」氣炸狂吠：帶我走

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面