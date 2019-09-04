台積電基金會張淑芬勤走第一線　獲香港愛心獎

▲台積電基金會董事長張淑芬。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周康玉／台北報導

台積電基金會董事長張淑芬慈善事業「做很大」，因勤走第一線、關懷孤老長者，日前高票獲得香港愛心獎肯定，將於12月18日舉行頒獎典禮，屆時她本人將會親自出席領獎。對此，張淑芬表示，很感謝主辦單位的肯定，獲得的獎金也將會全數捐出去。

張淑芬以「只要有一個小小的善念萌芽，分享自己擁有的一點資源給需要的人，就像無意間埋下一顆種子，匯集眾人聚沙成塔的力量後，得到的就是一座森林」為信念，到各企業推展志工項目，成立基金會賑災、幫助長者。

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與張淑芬同時獲選的其餘5位得獎人包括台灣地區劉一峰；中國大陸的王振耀、孟維娜、孫春龍；香港地區艾利雅等，每位獲頒14萬美元獎金。

愛心獎是由港澳台灣慈善基金會於2006年所創辦，今年已邁向第14屆，是華人地區最高獎額的愛心慈善獎。

基金會認為張淑芬致力推動慈善工作，為各界有需要人士及社群提供協助，關注社會基層事務，同時熱心參與教育、環境、藝術及文化等議題。

此外，張淑芬更以其畫作來做慈善，她的作品充滿抽象畫派及中國風意境，曾登入香港蘇富比與佳士得拍賣會，當中的《大地山嵐》拍賣所得130萬港元全額捐贈予香港救助兒童會。

此外，張淑芬帶領台積電慈善基金會，自前（2017年）推動「照護獨老、推廣孝道、關懷弱勢、強化環保」四大主軸，將基金會面相擴大，並系統性的運作，讓台積電的慈善事業。

▼張淑芬勤走第一線，災區常常可見其身影。（圖／台積電提供）